Se deschid oficial Zilele Cetăţii Târgovişte, 6-8 septembrie 2019

Competiţii sportive, expoziţii de pictură, sculptură, ceasuri, costume şi obiecte tradiţionale, târguri de negustori şi meşteri populari, saloane de carte, amenajări de grădini în miniatură, activităţi pentru copii şi concerte extraordinare, de toate acestea se pot bucura târgoviştenii şi nu numai în cadrul Zilelor Cetăţii Târgovişte, 6-8 septembrie 2019. Capul de afiş al serilor muzicale va fi Goran Bregovic. La toate evenimentele organizate de Primăria Târgovişte, alături de Teatrul Tony Bulandra şi Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, accesul este gratuit.

Program Zilele Cetăţii Târgovişte 2019

6 SEPTEMBRIE 2019

09.00 – Deschidere Târgul negustorilor organizat de Primăria Municipiului Târgovişte – Locaţie: Parcul Chindia 09:00 – Deschidere eveniment Grădini internaţionale – Locaţie: Parcul Chindia 11:00 – Deschidere Salon Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Locaţie: Scuarul Primăriei

11:00 – Deschidere Târgul de Anticariat -Locaţie: Scuarul Primăriei 11:00 – Deschidere Stand Expoziţional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgovişte / Judeţul Dâmboviţa

– organizat de B.P.P.C.D.T în parteneriat cu Complexul Muzeal „Curtea Domnească”. Locaţie: Scuarul Primăriei 11:30 – 18:00 – Valori târgoviştene -expoziţie de pictură, sculptură, ceasuri, costume şi obiecte tradiţionale – Primăria Târgovişte

13:00 – Premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie – Locaţie: Primăria Târgovişte – Sala Florentină 16:00 – Deschidere oficială Târgul meşterilor populari organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

18:00 – PARADA -Târgovişte – privind spre viitor – Traseu Teatrul Tony Bulandra- B-dul Carol I – B-dul Mircea cel Bătrân -Calea Domnească – Parcul Chindia 18:30 – 22:00 Concert de muzică populară

– organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

18:30 – Deschiderea oficială a festivalului „Zilele Cetăţii Târgovişte” – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

19:00 – Concert „Ethos” susţinut de Vlad Miriţă şi Fraţii Cazanoi – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

20:30 – Concert Trooper – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

21:30 – Video mapping – Spectacol de proiecţie lumini pe Turnul Chindiei -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine -Turnul Chindiei

7 SEPTEMBRIE 2019

09.00 – 23.00 -Târgul negustorilor organizat de Primăria Municipiului Târgovişte -Locaţie: Parcul Chindia 09.00 – 23.00 – Târgul meşterilor populari organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

11:00 – 18:00 – Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Locaţie: Scuarul Primăriei

11:00 – 21:00 – Târgul de Anticariat -Locaţie: Scuarul Primăriei 11:00 – 18:00 – Stand Expoziţional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgovişte / Judeţul Dâmboviţa

– organizat de B.P.P.C.D.T în parteneriat cu Complexul Muzeal „Curtea Domnească”. Locaţie: Scuarul Primăriei 11:30 – 18:00 – Valori târgoviştene -expoziţie de pictură, sculptură, ceasuri, costume şi obiecte tradiţionale – Primăria Târgovişte

11:00 – „Cartierul Copiilor” – Spectacol de teatru susţinut de Teatrul Tony Bulandra -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 12:00 – „Cartierul Copiilor” – Spectacol de dans – clasa Daniela Rotari – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 14:30 – „Cartierul Copiilor” – Spectacol interactiv şi concursuri pentru copii -Teatrul Vostru Sibiu – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

16:30 – „Cartierul Copiilor” – Opera Comică pentru copii Bucureşti – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 17:00 – Expoziţie „Retrospectiva anualelor de arhitectură”, realizată de Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Muntenia Vest – Locaţie: Centrul Vechi al municipiului Târgovişte

20:30 – Concert „Renaşterea spiritului -Călătorie Balcanică” susţinut de Ovidiu Lipan Ţăndărică şi invitaţii săi: Rona Hartner, Stelu Enache, Panţîru Brass, Grupul Balcano – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

Activităţi sportive

17.00 – Cupa Zilele Cetăţii la tenis de câmp: juniori şi seniori – Locaţie: Parcul Chindia şi Baza sportivă Vascony 17.00 – Cupa Chindia la Fotbal – Turneul Cartierelor – festivitatea de premiere -Locaţie: Complexul Turistic de Nataţie 18.00 – FOTBAL: Echipa Consiliului Local Municipal vs. Old Boys „Petrolul Ploieşti” -Locaţie: Complexul Turistic de Nataţie

8 SEPTEMBRIE 2019

09:00 – Slujba religioasă de Sfânta Zi a Naşterii Maicii Domnului – Locaţie: Catedrala Mitropolitană Târgovişte 12:00 – Procesiune pe traseul: Mitropolia Târgovişte – Bulevardul Mircea cel Bătrân

– Calea Domnească- Curtea Domnească 13:00 – Şedinţa festivă a Consiliului Local Municipal Târgovişte – Locaţie: Curtea Domnească Activităţi tradiţionale, artistice şi culturale

10.00 – 23.00 – Târgul negustorilor organizat de Primăria Municipiului Târgovişte -Locaţie: Parcul Chindia 10.00 – 23.00 – Târgul meşterilor populari organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

10:00 – 18:00 – Târgul de Anticariat –

Locaţie: Scuarul Primăriei

10:00-18:00 -Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Locaţie: Scuarul Primăriei

10:00-18:00 – Stand Expoziţional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgovişte / Judeţul Dâmboviţa

– organizat de B.P.P.C.D.T în parteneriat cu Complexul Muzeal „Curtea Domnească”. Locaţie: Scuarul Primăriei 11:00 – Cartierul Copiilor – Teatrul Vostru Sibiu – spectacol interactiv, concursuri cu şi pentru copii – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

12:30 – Cartierul Copiilor – Spectacol pentru copii cu Magicianul (Marian Râlea) -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 15:00 – Premierea concurenţilor din cadrul evenimentului „Grădini medievale”

– Locaţie: Parcul Chindia

17:00 – Valori târgoviştene: Corul Liceului lenăchiţă Văcărescu şi Concert de muzică de film -susţinut de orchestra Liceului Bălaşa Doamna – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

20:00 – Concert de muzică electronică -susţinut de DJ KT şi DJ Dinu Ivan -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 21:00 – Concert extraordinar – susţinut de Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band- Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

22:00 – Foc de artificii – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

Activităţi sportive

15.00 – Festivitatea de premiere – Cupa Zilele Cetăţii la tenis de câmp: juniori şi seniori – Locaţie: Parcul Chindia şi Baza sportivă Vascony