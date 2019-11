Se declanşează cutremurul în „PSD-ul de buzunar”

Share This





















Conform site-ului „Realitatea. Net”, europarla-mentarul Pro România, Mihai Tudose, fost premier PSD, îl acuză pe Ponta că vrea să scape de toţi oamenii incomozi din partid „pentru ca el să vândă iluzii până la parlamentare când pragul de 5% va fi de neatins.

Redăm postarea lui Mihai Tudose: Observ, din nou, dorinţa nestăvilită a lui V. Ponta de a ,,scăpa” cât mai repede de toţi cei care îl „încurcă” nefiind de acord cu toate ideile lui. A reuşit să-i suspende pe fondatorii partidului. Acum e par-tidu’ lui! A suspendat/îndepărtat parlamentarii care nu ascultă orbeşte orice edict.

A reuşit ca în câteva luni sa devină nefrecventabil şi lipsit de credibilitate. Îl încurc foarte tare şi eu şi în consecinţă, face orice să mă facă să plec… Ştiţi cum e vorba aceea cu ,,să te ferească Domnul de ruga îndeplinită”….

Fiindcă atunci, cu noi toţi plecaţi, el va mai vinde iluzii până la parlamentare când pragul de 5% va fi de neatins…

Şansa PRO Victore e… plecarea ta”.

Adevărul este că Victor Ponta a dorit să reformeze segmentul de stânga din politica românească prin crearea unui partid cu funcţia aspirator al tuturor politicienilor pesedişti nemulţumiţi de gruparea Dragnea. stategia politică concepută de Victor Ponta nu este rea, deoarece stânga politică poate exista şi sub o altă titulatură de partid, cea de PSD nefiind bătută în cuie. Greşeala lui Victor Ponta este că a preferat calea aparent mai uşoară, cea a racolării de pesedişti şi transformarea lor în pro-românişti. Ceea ce nu a luat în calcul Victor Ponta, a fost latura psihologică a fiecărei persoane racolate. Pe scurt, nu a realizat că se înhăitează cu persoane ce au părăsit PSD-ul deoarece erau, ceea ce este sub aspect uman perfect valabil, avide de putere, de avantaje materiale şi de controlarea sferei de influenţă politică. Cu alte cuvinte, şi-a bătut singur cuie în talpă. Normal, ce-i drept mai greu, pentru început, Victor Ponta, era mai bine, să pornească la drum cu oameni noi, necontaminaţi de mizeria morală din PSD. Este adevărat că satisfacţia succesului nu ar fi venit în 2024, ci mai târziu, poate în 2030, dar Victor Ponta s-a grăbit, mizând pe politicieni ce aveau deja o oareca influenţă în zonele din care provin, uitând că este cam dificil să-i ţii în ham pe cei crescuţi la şcoala intrigilor politicii româneşti. E cam grea dresura de dinozauri.

Se spune, în rândurile pesediştilor cu influenţă, că Victor Ponta este un trădătot. Posibil, dar nu asta are importanţă. Important este că un partid nou format, alcătuit din trădători, nu poate oferi decât cdrul ideal pentru perpetuarea trădărilor, chiar de la cel sau cei de la care nu te aşteptai.

P.S.: USR-ul va rezista şi, tot ce se poate, va fi tot mai triumfător deoarece nu s-a încurcat cu dinozaurii politicii româneşti. Dar acest aspect nu este garanţia stabilităţii, deoarece gustul puterii dezvoltă plăcerea înjunghierii pe la spate.