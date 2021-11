Școala Gimnazială Răzvad, în reabilitare, elevii au fost relocați

Școala Gimnazială Răzvad a intrat în reabilitare. Elevii au fost relocați începând de luni, 15 noiembrie 2021, la Școala Gorgota, Centrul de zi Răzvad și Școala Valea Voievozilor. La Școala Gorgota, elevii relocați învață în două schimburi, iar la Centrul de zi Răzvad învață două clase din ciclul primar, clasa I și clasa a IV-a, și la Școala Valea Voievozilor – clasa a II-a.

Transportul elevilor este asigurat de către Primăria Răzvad, atât cu microbuzele școlare, cât și cu alte două autobuze contractate de la o societate de transport.

Administrația locală de la Răzvad, condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban, face tot ce îi stă în putere să asigure cele mai bune condiții elevilor. Sigur, ca de fiecare dată există și nemulțumiri, însă această situație nu va dura mai mult de un an. Chiar primarul Emanuel Spătaru a spus că, alături de constructor, va face tot ce îi stă în putere ca proiectul de reabilitare și modernizare ce vizează Școala Gimnazială Răzvad să se finalizeze în cele 12 luni, prevăzute în contract.

Miercuri, la primele ore ale dimineții, primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban au ținut să verifice personal, cum se desfășoară transportul elevilor, dar și cum se desfășoară cursurile la Școala Gorgota.

Primăria Răzvad îi asigură pe părinți că în noile locații sunt asigurate toate condițiile necesare iar transportul va fi verificat în fiecare zi. Trebuie să se înțeleagă că nu se pot desfășura aceste lucrări de amploare cu copii în clase, iar dacă existau corpuri de clădire disponibile se desfășurau cursurile într-un singur schimb.

„Pentru că au existat câteva discuții nefondate legate de condițiile pe care le au copiii de la Școala Răzvad la Școala din Gorgota, astăzi, am fost împreună cu copiii, să ne asigurăm că totul este ok!

Autobuzele au venit la timp! (profesorii au fost acolo pentru a asigura bunul mers).

La Școala din Gorgota, totul era foarte curat, cald și pregătit pentru cursuri!

Materialele de protecție, mască și dezinfectant asigurate!

Sunt conștient că s-a creat un disconfort prin această mutare, însă vă rog ca și dumneavoastră să fiți conștienți că Școala Răzvad nu se putea reabilita peste noapte sau cu elevii prezenți în ea!

Important – Durata reabilitării școlii este de 12 luni, și nu 3 ani (așa cum au tot spus unii, total neadevărat)!

De aceea vreau să vă rog să încetăm cu acest „negativism” și să nu mai aruncăm vorbe de tot felul, doar pentru câteva înjurături!!!

Vă amintesc că la fel acuzau anumite persoane când am rebilitat Școala Valea Voievozilor, și spuneau că va rămâne închisă, și iată că nu a fost așa, ci din contră!

Am arătat că am pus educația pe primul loc și așa va fi în continuare!

Cred că am arătat de multe ori că suntem o administrație corectă și de cuvânt, prin toate proiectele implementate! De acord că anumite lucruri pot fi făcute mai bine sau mai rapid, însă e bine să ne raportăm și la ce avem dar și la ce putem!!!

Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc să deveniți mai optimiști și încrezători în tot ce avem de făcut.”, a transmis primarul Emanuel Spătaru.

Proiectul „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Valoarea totală a proiectului este de 8,180,380.60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 8,016,772.99 lei.