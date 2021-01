Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” este gata să-şi redeschidă porţile

Municipalitatea finalizează în aceste zile primul dintre marile proiecte de dezvoltare a infrastructurii de educaţie, finanţate din fonduri europene alocate în exerciţiul financiar 2014-2020:

„Am făcut o vizită la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, unitate de învăţământ care, începând cu data de 08.02.2021, va primi elevii în haine noi!

Proiectul implementat aici, cu o valoare totală de 18.496.227,26 lei (inclusiv TVA) şi finanţat din fonduri europene, a echivalat cu transformarea din temelii a şcolii amintite, care este reabilitată în întregime, construindu-se nu mai puţin de 6 corpuri de clădire şi realizându-se creşterea numărului de săli de curs de la 22 la 36. În plus, s-a construit o sală de festivităţi, o bibliotecă, s-a extins sala de sport, s-a realizat un teren de sport exterior, s-au construit grupuri sanitare şi vestiare aferente zonei sportive, la care se adaugă o clădire tehnică”, a transmis primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan.

Şcoala dispune şi de foarte multe dotări specifice, în sensul că fiecare clasă va beneficia, în afara mobilierului, de videoproiector, ecran de proiecţie, imprimantă multifuncţională sau calculator (all in one PC). Tot urmare a investiţiei amintite, au fost dotate complet laboratoarele, s-a instalat un sistem de monitorizare video, dar şi un sistem de sonorizare.