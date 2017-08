SCHIMBĂRI MAJORE ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Share This





















În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de Urgenţă compus din Răzvan Burleanu, Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu, Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga, Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi:

– Constată în temeiul art. 18 alin. 2 din ROAF retragerea cluburilor ACS Şurianu Sebeş şi CS Viitorul Ulmeni din competiţia Liga 3, ediţia 2017 – 2018, şi pe cale de consecinţă dispune dezafilierea provizorie a acestor cluburi.

– Constată îndeplinirea de către

clubul FC GHIMBAV a tuturor

condiţiilor de afiliere în sensul că a fost obţinut Certificatul de Identitate Sportivă şi, pe cale de consecinţă, dispune afilierea provizorie a acestui club.

– Aprobă componenţa nominală a seriilor Ligii 3, ediţia 2017 -2018, astfel cum sunt acestea redate în Referatul Managerului Departamentului Competiţii al

FRF.

– Aprobă solicitarea domnului Cristian Vornicu, reprezentant al cluburilor participante în competiţiile de fotbal în sală în Comitetul Executiv, şi pe cale de consecinţă aprobă următoarele:

– calendar competiţional 20172018 pentru competiţiile de fotbal în sală seniori

– modificări ale ROC sală 2017

– sistemul competiţional Cupa României 2017-2018

– sistemul competiţional Liga 1

Futsal 2017-2018

– sistemul competiţional Liga 2

Futsal 2017-2018

– Aprobă solicitarea AFAN şi dispune completarea punctului 4 al articolului 4bis din ROAF, asocierea cluburilor, astfel:

„4. În vederea aprobării asocierii, cluburile interesate vor depune la FRF următoarele documente:

a) Contractul de asociere, semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai celor două cluburi. Contractul va cuprinde obligatoriu clauze privind durata asocierii, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi, modalităţile concrete privind folosirea la antrenamente, jocuri oficiale şi amicale a jucătorilor ce vor fi utilizaţi în comun, modalitatea de soluţionare a litigiilor dintre cele două părţi, condiţiile de încetare a asocierii.

b) Hotărârea şi procesul-verbal al şedinţei organului de conducere al fiecăruia dintre cele două cluburi prin care a fost aprobată asocierea, semnate şi ştampi- late conform prevederilor legale în vigoare.

c) Tabelul nominal cu jucătorii, maxim 10 jucători, cuprinşi în fondul comun, ce vor avea drept de joc la echipele ambelor cluburi. Orice modificări în tabelul cu jucătorii cuprinşi în fondul comun vor putea fi efectuate doar în pauza competiţională de iarnă (aşa numita pauză dintre tur şi retur)

d) Acordul scris al jucatorilor cuprinsi in fondul comun de a evolua la ambele cluburi. In acordul semnat de jucatori vor fi inscrise conditiile in care jucatorii vor evolua la cluburile respective, cu respectarea prevederilor minime stipulate de prezentul regulament.

e) Chitanţa de plată a taxei de asociere”.