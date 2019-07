SCHIMBĂRI ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Share This





















FC Argeş a fost unul dintre cluburile care a insistat la FRF pentru schimbarea articolului 4 din ROAF. În ultimele două sezoane, echipa piteşteană deţinută de primărie nu ar fi putut promova în prima ligă dacă ar fi terminat pe o poziţie care să-i permită sportiv acest lucru. Faptul că era de drept public îi interzicea acest lucru. Suporterii echipei din oraşul lui Nicolae Dobrin au apostrofat în multe rânduri conducerea clubului, cât şi autorităţile locale pentru că FC Argeş nu avea drept de promovare.

Astăzi, după repetate amânări, Comitetul Executiv al FRF a decis schimbarea regulamentului. Cluburilor de drept public li se permite acum să îşi cesioneze activitatea către un club de drept privat, iar dacă acest lucru se face cu un an înainte să reuşească promovarea, atunci are drept să joace în Liga 1, scrie liga2.prosport.ro.

„Aprobă cu unanimitate de voturi ca cluburile de drept public din Liga a 2-a pot cesiona activitatea către un club de drept privat cu cel puţin un sezon competi-tional anterior obţinerii dreptului de promovare (pentru evitarea oricărui dubiu cesiunea se poate face în pauza competiţională anterioară sezonului 2019/2020, clubul de drept privat având drept de promovare la finalul sezonului 2019/2020)”, e decizia CEx din şedinţa de pe 3 iulie.

FC Argeş a început demersul de schimbare

FC Argeş a început în această vară acest demers de cesionare. Acum câteva săptămâni, Consiliul Local Piteşti a votat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Cornel Ionică privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş. Aceasta va prelua activitatea echipei de fotbal a clubului primăriei, o structură sportivă de drept public, pentru transformarea ei în una de drept privat. Membrii fondatori ai acestei asociaţii sunt SC Apă Canal

2000 SA, SC Salubritate 2000 SA,

cele mai puternice societăţi comerciale din punct de vedere financiar din subordinea autorităţilor locale şi Primăria Piteşti. Asociaţia Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş a primit, între timp, şi CIS-ul.

Dacă totul se va rezolva în această vară, atunci FC Argeş va avea drept de promovare în Liga 1 în cazul în care se situează pe una dintre poziţiile care să-i permită acest lucru, informează liga2.prosport.ro.

SCM Gloria Buzău şi CSM Şcolar Reşiţa sunt şi ele de drept public

Însă, pe lângă FC Argeş, în noul sezon al Ligii 2 vor participa alte două cluburi care aparţin de primărie, deci sunt de drept public şi nu au drept de promovare dacă nu îşi cesionează activitatea în această vară.

E vorba despre SCM Gloria Buzău şi CSM Şcolar Reşiţa. Acestea nu au comunicat până acum că fac demersuri pentru a-şi cesiona drepturile către un club de drept privat.

Ce se întâmplă în situaţia

în care cluburile de drept public clasate pe locuri promovabile sau de baraj nu şi-au cesionat drepturile

Totodată, în aceeaşi şedinţă de pe 3 iulie a Comitetului Executiv al FRF, membrii au aprobat şi o altă regulă în privinţa cluburilor de drept public din Liga 2.

Aceştia au decis ca echipele de drept public care se vor clasa la finalul sezonului pe un loc promov-abil direct sau de baraj să cedeze acest drept către următoarea clasată care îndeplineşte condiţiile de a participa în Liga 1. Totuşi, aceasta echipă trebuie să se situeze pe cel mult locul 6 în Liga 2.

„Aprobă cu unanimitate de voturi ca, în situaţia în care un club de drept public din Liga a 2-a se regăseşte, la finalul sezonului competitional, pe un loc promov-abil sau pe un loc care îi dă dreptul să participe la un baraj pentru promovare, acest drept revine echipei cel mai bine clasate în acelaşi eşalon competitional, dar situată cel mult pe locul 6 şi care îndeplineşte toate celelalte condiţii prevăzute de ROAF (de ex. deţine licenţă de participare în Liga 1)”, a decis CEx.