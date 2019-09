Schimbări importante în clasamentul WTA SORANA CÎRSTEA A REVENIT IN TOP 100

Share This





















În urma rezultatelor înregistrate la turneul de Mare Şlem de la US Open, s-au produs mai multe modificări semnificative în ierarhia WTA.

Simona Halep a coborât pe locul şase, în clasamentul actualizat luni, având 4803 puncte. Constănţeanca a fost eliminată în turul secund la US Open şi a coborât două poziţii, potrivit Mediafax.

Noul lider mondial este australian-ca Ashleigh Barty, care a depăşit-o pe Naomi Osaka, având 6501 puncte.

Bianca Andreescu, campioana de la US Open, a urcat 10 poziţii şi se află pe locul cinci, cu 4835 de puncte, canadiana de origine română ajungând la cea mai bună clasare din carieră.

Top 10 WTA, la 9 septembrie 2019:

1. Ashleigh Barty – 6501p

2. Karolina Pliskova – 6125p

3. Elina Svitolina – 5032p

4. Naomi Osaka – 4846p

5. Bianca Andreescu – 4835p

6. Simona Halep – 4803p

7. Petra Kvitova – 4326p

8. Kiki Bertens – 4325p

9. Serena Williams – 3935p

10. Belinda Bencic – 3738p

Sorana Cîrstea, care a ajuns până în turul al treilea la US Open, a avansat 11 locuri şi se află pe poziţa 95, cu 633 de puncte. Următoarea româncă clasată este Irina Begu, care a coborât şapte locuri, până pe 99. De asemenea, Monica Niculescu a urcat două locuri şi a ajuns pe poziţia 103, în timp ce Mihaela Buzărnescu a ajuns pe 125, cu un salt de patru locuri.