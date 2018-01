SCHIMBĂRI DE REGULAMENT PENTRU COMPETIŢIILE DE JUNIORI

Share This





















Comitetul Director al FR Baschet a decis, în şedinţa de luni (22.01), reorganizarea competiţiilor de mini şi baby baschet începând cu ediţia 2018. Aceasta se va desfăşura la Mangalia, în perioada 17 iunie – 7 iulie anul curent.

Iată deciziile anunţate:

Pentru îmbunătăţirea activităţii la categoriile de vârstă U12, U13, U14 şi U15, se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele:

Acţiunile de baby şi minibaschet de la Mangalia 2018 se vor desfăşura sub forma de Liga Naţională U12 şi Festivalul de baby şi mini-baschet, astfel:

– perioada 17-23 iunie – Liga Naţională U12, masculin şi feminin;

– perioada 24-30 iunie – Festivalul de Babybaschet, masculin şi feminin;

– perioada 01-07 iulie – Festivalul de Minibaschet, masculin şi feminin;

Liga Naţională U12

Este o competiţie oficială a FRB în care se decernează titlul de campion naţional şi jucătorii au legitimaţii de sportiv eliberate de FRB. La această competiţie se pot înscrie echipele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– aparţin unor structuri sportive afiliate la FRB;

– se obligă să participe la CN U13 în sezonul 2018-2019 (dacă nu vor participa la U13, jucătorii acestora vor fi liberi să se transfere fără grilă, iar clubul în cauză va fi penalizat)

– echipa are în componenţă cel puţin 8 jucători de aceaşi vârstă (acelaşi an de naştere);

– antrenorii au carnet de antrenor, cu numele clubului unde activează trecut la angajamente, şi deţin cel puţin licenţa „C”;

Festivalul de baby şi minibaschet

Va asigura echipelor participante un număr de 7-9 jocuri în perioada respectivă, dar nu se va realiza un clasament şi nu se va decerna titlul de campion, jucătorii participând pe baza unor legitimaţii provizorii valabile doar pe durata festivalului. La festival se pot înscrie echipele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– aparţin unor structuri sportive afiliate la FRB;

– antrenorii au carnet de antrenor, cu numele clubului unde activează trecut la angajamente, şi deţin cel puţin licenţa „C”;

– achită taxa de participare la festival, astfel:

– 600 lei – dacă se înscriu şi achită taxa în perioada 01 februarie – 30 aprilie 2018;

– 750 lei – dacă se înscriu şi achită taxa în perioada 01-31 mai 2018;

– 1000 lei – înscriere şi achită taxa în perioada 01-10 iunie 2018; Mai multe detalii şi informaţii despre condiţiile de participare la Liga Naţională U12 şi la Festivalul de baby şi minibaschet din 2018 vor fi făcute publice pe site-ul FRB.

Campionatele Naţionale U13 şi U14 se vor desfăşura în sezonul 2018-2019 într-un format nou, atractiv, implicând costuri mai mici.

Din sezonul 2018-2019 se reînfiinţează Campionatul Naţional U15, masculin şi feminin. Programul „Performbaschet, un pas înainte” va fi reorganizat – se va reduce numărul de centre la 5: Arad, Tg. Mureş, Iaşi, Galaţi şi Bucureşti, anunţă secunda24.ro.