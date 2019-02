Scandal la una dintre adversarele tari ale Chindiei din Liga a Il-a JUCĂTOR DESCOPERIT CĂ JOACĂ LA PARIURI!

Share This





















Sportul Snagov primeşte o lovitură grea chiar înaintea reluării campionatului Ligii 2. Liderul campionatului după 21 de etape şi-a pierdut pentru tot restul sezonului căpitanul, unul dintre cei mai experimentaţi jucători pe care îi are în lot. Valentin Bărbulescu (33 de ani) a fost suspendat patru luni şi a primit o amendă de 15.000 de lei pentru că a recunoscut că obişnuieşte să joace la pariuri.

„Admitere sesizarea formulată de Federaţia Română de Fotbal, prin Secretar General, împotriva pârâtului Bărbulescu Valentin.

În temeiul art. 60 ind. 1 al. 2 raportat la art. 60. al. 5 din RD al FRF sancţionarea pârâtului Bărbulescu Valentin cu interzicerea oricăror activităţi legate de fotbal pentru 4 (patru) luni şi o penalitate sportivă în cuantum de 15.000 lei”, e verdictul dat de Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal în şedinţa din 18 februarie 2019.

În luna decembrie 2018, invitat la GSP LIVE, mijlocaşul a recunoscut, fără ezitare, că joacă la pariuri. Federaţia Română de Fotbal s-a autosesizat în urma declaraţiilor făcute de jucătorul Snagovului, l-a chemat la Comisia de Disciplină şi Etică, iar acum l-a suspendat şi amendat.

Bărbulescu a spus că îşi face biletul de acasă şi că nu merge personal în casa de pariuri, ci apelează la un apropiat. Jucătorul care a mai trecut pe la ACS Berceni, Concordia Chiajna, Petrolul, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Săgeata Năvodari, Metalul Reşiţa, Juventus Bucureşti sau CSM Şcolar Reşiţa a declarat că nu joacă pe meciurile din România, ci pe cele din străinătate, iar regulamentul FRF, care interzice şi sancţionează astfel de practici, i se pare absurd.

„Da, pariez! Mi se par un pic deplasată treaba asta cu interzisul pari-urilor. Dacă eu pariez pe Germania, Anglia, Franţa, ce treabă are? E caz penal să pariezi pe propria echipă, da, dar dacă pariez meciuri din străinătate? Îmi fac bilet de acasă, dar nu intru în case, i-l dau unui prieten să bage. Niciodată n-am câştigat la pariuri, poate o singură dată 100 sau 200 de lei”, a spus Valentin Bărbulescu, la GSP LIVE.

În acest sezon al Ligii 2, Bărbulescu a evoluat în 19 meciuri dintr-un total de 21 şi a înscris un gol, anunţă liga2.prosport.ro

Conform Articolului 60, punctul 5 din regulamentul FRF, „fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activităţi similare care privesc jocurile din competiţiile organizate sub egida FIFA / UEFA / FRF / LPF / AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activităţi se sancţionează cumulativ cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru 2 ani şi o penalitate sportivă de 300.000 de

lei”.

Sâmbătă, de la ora 11:00, Sportul Snagov joacă primul meci oficial în 2019, pe teren propriu, cu Daco Getica Bucureşti, în cadrul etapei a 22-a a Ligii 2. Înainte de reluarea campionatului, echipa ilfoveană ocupă locul 1, cu 46 de puncte, cu unul mai mult decât Academica Clinceni şi Petrolul Ploieşti, aflate pe următoarele două locuri de pe podium.

De curând, Cristian Pădurariu, jucător legitimat la ACS Poli Timişoara a fost sancţionat de Comisia de Disciplină şi Etică a FRF cu trei luni şi 5.000 de lei amendă pentru că a jucat la pariuri inclusiv împotriva echipei sale. Atacantul a primit o sancţiune redusă, deoarece şi-a recunoscut fapta după ce a fost pârât de conducătorii clubului, scrie liga2.prosport.ro.

În România, jucători, antrenori sau conducători de la Gloria Buzău, Academica Clinceni sau Unirea Tărlun-geni, aceasta din urmă după ce s-a mutat la Ştefăneştii de Jos, au fost, la rândul lor, suspendaţi şi amendaţi de FRF după ce sa dovedit că au jucat la pariuri sau au aranjat meciuri pentru pariuri, conchide