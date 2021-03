SCANDAL ÎNTRE SĂNDOI ŞI MIHAI COSTEA

Chindia a remizat pe terenul celor de la Viitorul, 0-0, iar calificarea pe locurile de play-off este departe. Emil Săndoi a declarat că s-a temut de meci şi a dezvăluit şi de la ce a plecat cearta cu Mihai Costea.

Mihai Costea a intrat pe finalul meciului de la Ovidiu. Chindia a remizat, 0-0, cu Viitorul, iar dâmboviţenii se pot gândi la lupta pentru evitarea retrogradării.

„Două echipe sub o oarecare presiune, care nu au putut să se exprime la capacitate maximă. Am avut jucători care ne-au lipsit foarte mult. E un punct care nu ştiu cât de mult ne ajută, dar mi-a fost frică de meciul ăsta. Cred că rezultatul este echitabil.

Nu este obiectivul nostru play-off-ul. Nu ştiu ce se va întâmpla în restul meciurilor, dar în momentul de faţă nu ştiu. Vrem să jucăm fiecare partidă în parte.

Să avem determinarea de azi, nu am ce să le reproşez băieţilor. E un punct de moral pentru noi.

La fotbal se întâmplă şi astfel de lucruri. Mă supăra un jucător care nu respectă ce îi transmite antrenorul. Nu e cazul lui Mihai Costea… Trebuia să stea în altă zonă. Eu i-am cerut să stea în altă zonă. Pentru a bloca anumite culoare, dar se pare că nu m-am făcut eu înţeles”, a declarat Emil Săndoi la finalul meciului.

„Dacă nu prindem play-off-ul, vom juca în play-out şi ni se vor înjumătăţi punctele. Cred că a fost un meci de luptă, disputat, am avut cele mai multe şi mai clare ocazii. Cred că am fost echipa cu cele mai multe faze periculoase.

Estetic, jocul nostru nu arată tocmai bine. Cred că am făcut destule puncte cu echipele fruntaşe, aşa că am arătat că putem juca cu orice echipă”, a declarat Piţian după meci.

Chindia a câştigat în ultimele meciuri cu Universitatea Craiova şi Sepsi, dar a pierdut la limită, cu Astra, 0-1.