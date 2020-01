SCANDAL CU NOUL STADION AL ORAŞULUI TÂRGOVIŞTE

Share This





















Libertatea publică o investigaţie prin care arată cum statul plăteşte construcţii ridicate pe expertize falsificate, primul exemplu fiind stadionul din Târgovişte, aflat la stadiu de fundaţie.

Prodecanul Universităţii de Construcţii din Bucureşti, Daniel Stoica, e acuzat că a falsificat expertize folosindu-se de datele unui specialist. Libertatea a prins schema chiar la stadionul din Târgovişte. Unde Daniel Stoica, devenit intermediarul firmei MIPRO din Constanţa, s-a angajat să facă expertiza. De reţinut: MIPRO nu are experţi, dar furnizează expertize tehnice. Nici Stoica nu e expert, ci doar intermediar, şi promite să facă rost de documente.

Singurul expert din ecuaţie este Anton Chirică, a cărui semnătură şi ştampilă s-au regăsit pe documentele tehnice ale stadionului. Problema este că el nu recunoaşte să fi fost vreodată acolo sau să fi parafat documentele şi spune că Stoica i-a folosit datele personale în mod fraudulos.

Dincolo de aspectele cu iz penal ale acestei situaţii, rămân banii cheltuiţi aiurea de statul român şi lucrările blocate. Stadionul ar fi trebuit să găzduiască primele meciuri în mai. Chindia joacă la Ploieşti, iar fanii suferă că formaţia promovată în 2019 în prima divizie nu are un teren acasă, stadionul fiind la stadiu de fundaţie după un an.

PRIMARUL DĂ VINA PE LEGISLAŢIE

Planul de reabilitare a stadionului, 7 milioane de euro, a început în 2018, dar

s-a împotmolit din start la expertiza tehnică, asumată de firma MIPRO Concept Design SRL din Constanţa. În plângerea penală depusă pe numele lui Stoica, firma MIPRO susţine că nu a avut habar că intermediarul său a dus-o de nas.

Primarul din Târgovişte, Daniel Stan, beneficiarul lucrărilor de reabilitare a stadionului, spune că nu putea împiedica nimic din cele întâmplate şi dă vina pe legislaţia proastă, care permite foarte uşor accesul unor firme la proiecte pe banii statului.

Doar că la stadion au apărut problemele. După ce au fost demolate părţi din tribuna I, constructorul a văzut că realitatea nu se potriveşte cu expertiza şi a anunţat proiectantul.

Acesta a cerut să vină pe teren expertul. Stoica nu a mai putut ascunde situaţia, şi anume că Anton Chirică refuză să vină pe teren şi nu recunoaşte expertiza.

Ce spune Adrian Cotea, administratorul firmei de proiectare: „Când ni s-a pus la dispoziţie expertiza, nu ni s-a părut ceva ieşit din comun. În octombrie am cerut să vină expertul. N-a venit. Colegul meu l-a sunat pe domnul Chirică, el a zis că nu are habar de expertiza sa. Am cerut rezilierea contractului, pentru că expertul nu îşi asumă expertiza şi caietul de sarcini e mult modificat. Ne-au spus că îşi asumă altcineva”.

În toamnă, la cea de-a doua solicitare a proiectantului, Stoica s-a prezentat la Târgovişte cu un alt expert pe nume

Ramiro Sofronie, 84 ani, cel care şi-a asumat până la urmă expertiza finală, pe motiv că a vrut să îi scoată din încurcătură.

Expertiza lui Sofronie nu a ajuns niciodată la constructor, ci doar la proiectantul pus pe liber. Constructorul nu are acum nici proiectant, nici expertiză, motiv pentru care ridică din umeri şi nu pare prea sigur că lucrurile se vor mişca repede. Doar primarul Daniel Stan e optimist.

Totul merge strună, spune el. Stadionul va fi terminat până în mai. Susţine că nici nu se apucaseră de treabă la tribuna I, deci expertiza falsificată nu i-a dat deloc înapoi. Constructorul admite însă că demolările începuseră şi s-au blocat când au fost descoperite mari inadvertenţe între realitate ş iexpertiza falsă.

„E un stadion, e mai simplu decât o casă. Nu e treabă de expertiză acolo”

Ramiro Sofronie

Ce spune expertul care susţine că i-a fost falsificată semnătura: „Am aflat de la un doctorand de-ai mei. M-a sunat şi mi-a spus: „Domnule profesor, am văzut expertiza dumneavoastră şi nu sunt de acord cu ea”. Şi aşa am aflat, cu totul întâmplător”. Chirică susţine că lipsa lui fizică şi înlocuirea cu un alt expert ar fi trebuit să îi pună pe toţi pe gânduri, fapt care nu s-a întâmplat, iar MIPRO a dat vina pe Daniel Stoica. Stoica a fost contactat de Libertatea, însă n-a dorit să comenteze situaţia.