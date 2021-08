SC E-LABORATOR FEERIA SRL a finalizat un proiect fotovoltaic remarcabil in parteneriat cu Innovation Norway

Daca in urma cu un an compania se confrunta cu probleme majore in alimentarea cu energie electrica, acum a devenit primul producator de mobilier ce foloseste exclusiv energie solara in procesul de fabricatie.

Fabrica a fost dotata cu un sistem fotovoltaic de 127kWp prin intermediul „Energy Programme in Romania”. Proiectul 2019/104285 a fost castigat in competitie si a primit un grant in valoare de 260mii Eur.

Panourile fotovoltaice acopera peste 700m2 din acoperisul celor 3 hale de productie si au capacitatea de a produce aprox. 168 MWh/an energie electrica. In urma exploatarii acestei instalatii se vor produce reduceri a emisiilor de CO2 in valoare aprox. 107 tone/an.

In calitate de prosumator, E-Laborator a devenit un element de stabilitate si securitate energetica in zona Baleni-Romani, Dambovita. Pentru mai multe informatii va invitam sa vizitati site-ul: mobilierdelaborator.ro

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.