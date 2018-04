Sărbători Pascale -în linişte şi siguranţă!

Share This





















In perioada 05 – 08 aprilie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti vor asigura ordinea şi siguranţa publică în judeţul Dâmboviţa, urmând să fie prezenţi în zonele unde se vor desfăşura manifestări religioase prilejuite de Sfintele Sărbători de Paşte.

In zilele de 05, 06 şi 07 aprilie a.c., între orele 18.00 – 23.00, jandarmii dâmboviţeni vor asigura măsurile de ordine publică în zona mai multor lăcaşuri de cult unde vor avea loc slujbe religioase (denii), respectiv Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană din Târgovişte, Biserica Eroilor Târgovişte, Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Viforâta, Schitul Peştera Ialomiţei, Mănăstirea Inălţarea Domnului – Cota 1000, Mănăstirea Bâldana, precum şi la alte biserici/mănăstiri din judeţ (localităţile Moreni, Pucioasa, Găeşti, Răcari, Mavrodin, Tartăşeşti, Gura Ocniţei, I.L. Caragiale şi Pătroaia).

In noaptea de 07/08 aprilie a.c., începând cu ora 21.00, se vor desfăşura la aceleaşi lăcaşuri de cult slujbe cu ocazia sărbătoririi Praznicului Învierii Domnului. Totodată, duminică, 08 aprilie a.c., jandarmii dâmboviţeni vor veghea la liniştea publică în zona Catedralei Mitropolitane din Târgovişte.

Pentru evitarea unor incidente nedorite şi a oricăror situaţii de natură să tulbure liniştea publică, Jandarmeria Dâmboviţa recomandă cetăţenlor care vor participa la manifestările religioase următoarele:

– să respecte indicaţiile jandarmilor;

– să evite implicarea în conflicte de orice natură;

– să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete etc.);

– să evite, pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia;

– să acorde atenţie pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase şi pe timpul deplasării cu lumânările aprinse, în autovehicule şi pe traseele de deplasare;

– ori de câte ori sesizează fapte ce pot afecta siguranţa publică, cetăţenii sunt sfătuiţi să apeleze, în caz de urgenţă, numărul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze, cu încredere, celei mai apropiate patrule de ordine şi siguranţă publică.