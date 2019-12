Sărbători de iarnă, în linişte şi siguranjă

Share This





















În perioada Sărbătorilor de iarnă, efective de jandarmi vor acţiona zilnic pentru asigurarea unui climat propice de ordine şi siguranţă publică astfel încât dâmboviţenii să petreacă sărbătorile în linişte şi siguranţă. Jandarmii vor fi angrenaţi şi în misiuni de pază şi protecţie instituţională. Patrulele Jandarmeriei vor fi prezente în mijlocul cetăţenilor atât pe timp de zi, cât şi de noapte în municipiul Târgovişte şi în localităţile în care inspectoratul are subunităţi dislocate: Moreni, Găeşti, Pucioasa, Titu, Răcari, Tărtăşeşti şi Gura Ocniţei.

Jandarmii vor acţiona pentru prevenirea infracţiunilor stradale în special în zonele rurale aglomerate unde vor fi organizate activităţi (parade, colind etc.) specifice sărbătorilor de iarnă şi în zonele unde se vor desfăşura ceremoniale comemorative pentru eroii căzuţi în evenimentele din decembrie 1989, precum şi în locurile în care se comercializează produse specifice sărbătorilor de iarnă (pieţe, târguri, oboare), fiind pregătiţi să intervină rapid pentru soluţionarea sesizărilor primite de la cetăţeni şi să aplice cu fermitate legea atunci când situaţia impune.

Totodată, Jandarmeria Dâmboviţa desfăşoară în această perioadă acţiuni pentru prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional specific sărbătorilor iernii, prin monitorizarea respectării legislaţiei referitoare la regimul materialelor pirotehnice. Tot în această perioadă, jandarmii montani de la posturile Peştera şi Zănoaga vor veghea permanent şi vor interveni cu promptitudine pentru sprijinirea turiştilor aflaţi în dificultate în zona de responsabilitate din Munţii Bucegi.

Pentru a evita producerea de evenimente nedorite facem următoarele recomandări :

– persoanele care participă la evenimente să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

– cetăţenii sunt rugaţi să solicite sprijin prin sistemul unic de urgenţă „112”, în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială sau le este tulburată liniştea;

– în această perioadă, părinţii sunt rugaţi să supravegheze cu atenţie sporită copiii, pentru a preveni eventualele accidente survenite în urma folosiri obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice; – persoanele care vor alege să îşi petreacă timpul în zona montană să se informeze asupra stării vremii, itinerariului, a condiţiilor climatice locale, starea de funcţionare a mijloacelor de transport pe cablu etc.;

– turiştii să aleagă traseele montane, în funcţie de pregătirea fizică, tehnică şi psihică;

– în caz de accident, să anunţe Jandarmeria Montană sau Serviciul Salvamont prin intermediul numărului unic de urgenţă „112”, specificând următoarele: datele de identificare ale persoanei care anunţă, ce s-a întâmplat şi câte persoane au nevoie de ajutor.