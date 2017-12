ŞARAPOVA I-A RĂSPUNS SORANEI CÎRSTEA

Share This





















Sorana Cîrstea a declarat că nici nu o mai salută pe jucătoarea rusă din cauza atitudinii arogante.

Maria Sharapova a răspuns recent acuzelor, într-un interviu pentru o publicaţie germană.

Într-un interviu acordat pentru tabloidul german Bild, Şarapova a dezvăluit că are o atitudine total diferită în afara circuitului, faţă de cea afişată pe terenul de tenis. Ea spune că este concentrată pe ce are de făcut şi din acest motiv celelalte jucătoare au o părere greşită despre ea.

‘Tenisul este un sport foarte centrat pe individ. Pe teren eşti singur. Ai o echipă care lucrează doar pentru tine. Pe teren îmi fac treaba. Acolo sunt total concentrată. Aşa am fost mereu. Nici când eram mai tânără nu mă lăsam distrasă. În afara terenului am o cu totul altă viaţă, acolo sunt un alt om”, a spus Şarapova în Bild, preluat de gsp.ro.