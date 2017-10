„Săptămâna prevenirii criminalităţii” în Dâmboviţa

Share This





















In perioada 02-06 octombrie 2017 se derulează ce de-a doua ediţie din acest an a manifestării „Săptămâna prevenirii criminalităţii”, interval în care poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa vor organiza şi desfăşura activităţi structurate pe diverse domenii de prevenire, respectiv:

– Prevenirea delincvenţei juvenile

– Prevenirea victimizării minorilor

– Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului

– Prevenirea violenţei în familie

– Siguranţă rutieră. Toate aceste domenii fac obiectul programelor/campaniilor de prevenire care se derulează la nivelul inspectoratului de la începutul anului 2017.

Tocmai pentru a atrage atenţia oamenilor asupra riscurilor, la nivel naţional organizăm SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII, în perioada 2-6 octombrie a.c.. Este a doua ediţie din acest an şi va atrage sute de mii de persoane, majoritatea elevi şi profesori. Selectate în baza priorităţilor de acţiune ale Poliţiei Române pentru anul 2017, în toate judeţele din ţară vor avea loc activităţi structurate pe domenii de prevenire, fiecare zi având o alta temă.

Astfel, luni, 2 octombrie, a fost ziua dedicată prevenirii delincvenţei juvenile, iar activităţile se vor desfăşura cu elevi ai şcolilor gimnaziale şi liceale din ţară şi din Capitală.

Ziua a doua, marţi, 3 octombrie, este destinată prevenirii victimizării minorilor, cu focalizarea mesajelor preventive pe prezentarea riscurilor la care se expun tinerii în mediul virtual.

A treia zi a săptămânii este dedicată prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului, respectiv furturilor din locuinţă, tâlhăriilor şi înşelăciunilor, infracţiuni cu impact deosebit mai ales în rândul seniorilor.

Urmează o zi dedicată prevenirii violenţei în familie, menită să conştientizeze publicul larg asupra dimensiunii şi a consecinţelor de ordin legal, psihologic şi societal ale fenomenului, precum şi asupra modalităţilor de sprijin ale victimelor.

Manifestarea se încheie vineri, cu ziua siguranţei rutiere. Cetăţenii vor primi mesajele de prevenire a comiterii de accidente cu consecinţe grave, transmise de Poliţia Rutieră.