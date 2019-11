Share This





















În cadrul unei conferinţe organizate de Societatea Română de Microbiologie, cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dedicată rezistenţei la antibiotice – o problemă majoră de sănătate publică – au fost prezentate datele, pentru anul 2018, privind consumul de antibiotice, rezistenţa bacteriilor implicate în producerea infecţiilor invazive şi infecţiile asociate asistenţei medicale din România. Informaţiile au fost prezentate de către Prof. Dr. Alexandru Rafila – Preşedinte Societatea Română de Microbiologie, Dr. Karin Waefler -Biroul Regional OMS pentru Europa, Prof. Dr. Gabriel Popescu – Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Dr. Roxana Şerban – Institutul Naţional de Sănătate Publică. Teodor Blidaru, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România, a prezentat iniţiativa globală „Innovate 4MR” şi preocupările studenţilor la medicină privind implicarea in combaterea rezistenţei la antimicrobiene.

Evenimentul a marcat Săptămâna Mondială a Conştientizării asupra Antibioticelor (18-24 noiembrie 2019) şi a subliniat nevoia utilizării corecte a antibioticelor datorită riscurilor pentru sănătatea publică a excesului sau folosirii incorecte a acestora.

România se menţine pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte consumul de antibiotice, ocupând locul al 5-lea, cu o uşoara creştere de 3% a consumului. În ceea ce priveşte proporţia antibioticelor obţinute fără prescripţie medicală (15%), România se menţine pe locul al 2-lea. Este îngrijorătoare scăderea proporţiei adulţilor care s-au informat referitor la utilizarea corectă a antibioticelor, doar 14% faţă de 33% media UE. De asemenea sunt în continuare probleme privind structura consumului de antibiotice, deoarece anumite clase de antibiotice (fluo-rochinolone, cefalosporine, carbapeneme) care favorizează emergenţa multirezistenţei bacteriilor şi a infecţiilor cu Clostridioides difficile sunt utilizate in exces.

În ceea ce priveşte rezistenţa bacteriilor implicate în producerea infecţiilor invazive şi care sunt raportate anual către ECDC, se constată în general reduceri nesemnificative ale nivelurilor de rezistenţă sau uşoare creşteri, ceea ce nu modifică situaţia din anul precedent. Bacterii implicate adesea în producerea infecţiilor asociate asistenţei medicale (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa), rămân cu nivele foarte ridicate de rezistenţă ceea ce ne plasează în continuare pe primele locuri din UE, alături de alte ţări din sudul continentului, în care se remarcă de asemenea consumuri mari de antibiotice (Grecia, Italia, Cipru). Evoluţia favorabilă de scădere a nivelurilor de rezistenţă se înregistrează în schimb la Escherichia coli si Staphylococcus aureus rezistent la meticilina (MRSA), care sunt adesea implicaţi în producerea infecţiilor comunitare.

„Creşterea nivelului de rezistenţă a bacteriilor la antibiotice este în mod clar legat de utilizarea excesivă sau incorectă a acestui tip de medicamente. Avem datoria să îmbunătăţim pregătirea profesioniştilor din sistemul medical şi să educăm publicul larg privind utilizarea prudentă a antibioticelor. România a avut în ultimii ani o tendinţă favorabilă de reducere a consumului de antibiotice, dar care acum s-a estompat. Este timpul pentru adoptarea Planului Naţional de Acţiune în domeniul rezistenţei la antimicrobiene şi implementarea lui rapidă pentru ca efectele favorabile asupra sănătăţii publice să fie evidenţiate prin reducerea consumului şi a rezistenţei la antibiotice”, a declarat Prof. Dr. Alexandru Rafila – Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.

Săptămâna Mondială

a Conştientizării asupra Antibioticelor

În perioada 18-24 noiembrie 2019 este marcată Săptămâna Mondială a Conştientizării asupra Antibioticelor, o acţiune desfăşurată la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Mesajul OMS pentru 2019 se referă la abordarea „One Health” care integrează programele şi activităţile din domeniul sănătăţii umane, veterinare şi de mediu care să reducă şi să prevină răspândirea rezistenţei la antibiotice şi care afectează activităţile umane la nivel global.

„Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) prin Biroul Regional pentru Europa felicită România pentru efortul pe care îl desfăşoară în lupta împotriva rezistenţă la antibiotice şi pentru concentrarea pe abordarea OMS – One Health. Cu toate acestea, mai sunt încă multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte, de exemplu, supravegherea sau prevenirea şi controlul infecţiilor”, a declarat Dr. Karin Waefler – Biroul Regional OMS pentru Europa. Principalele mesaje ale OMS sunt: Ce înseamnă conceptul One Health? Când medicii din sectorul uman şi cel veterinar lucrează împreună pentru a opri utilizarea incorectă a antibioticelor la oameni, la animale şi răspândirea lor în mediu, precum şi pentru limitarea răspândirii bacteriilor multirezistente. Unele antibiotice utilizate la tratarea infecţiilor la animale sunt aceleaşi folosite şi pentru oameni.

60% din bolile umane sunt produse de microorganisme prezente şi la animale.

Sănătatea umană, animală şi a mediului înseamnă sănătate pentru toţi.

Dacă ai o răceală sau gripă, stai izolat acasă, tratează-te şi odihneşte-te!

Antibioticele nu au niciun efect în cazul infecţiilor virale cum sunt răcelile banale sau cum este gripa.

Întreabă medicul tău de familie când vrei să foloseşti antibiotice!