Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 1-7 August

Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa marchează şi în acest an „Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân”, printr-o amplă campanie menită să atragă atenţia asupra importanţei alimentării la sân. De altfel, în acest an, Organizaţia Mondială pentru promovarea alimentaţiei la sân marchează acest eveniment cu sloganul „ÎMPREUNĂ SUSŢINEM ALĂPTATUL”. Această acţiune face apel la susţinători, activişti, factori de decizie şi participanţi pentru crearea parteneriatelor noi şi motivante. Printre beneficiile alimentaţiei la sân pentru copil, reprezentanţii DSP Dâmboviţa amintesc o creştere fizică şi psihică echilibrată; protejează copilul de infecţii microbiene, virotice şi fungice şi reduce severitatea desfăşurării lor; este uşor digerabil; are temperatură optimă; faptul că este steril; în timp ce pentru mamă printre beneficiile alimentaţiei la sân ar fi: ajută la involuţia uterină rapidă după naştere şi previne hemoragiile postpartum; este pro-tectiv împotriva cancerului de sân şi ovar şi a osteoporozei postmenopauzale; duce la pierderea surplusului de grăsime câştigat în timpul sarcinii şi reduce riscul obezităţii pe termen lung; ori contraceptiv (98%) numai pe perioada alăptării exclusive. Chiar şi pentru societate, alăptarea la sân are avantaje precum economisirea de bani pentru achiziţionare de lapte praf; scad cheltuielile pentru tratarea bolilor acute şi cronice ale copilului; are efect ecologic pozitiv; populaţie sănătoasă.