Săptămâna europeană a vaccinării, sub sloganul „Să ne protejăm împreună, #Vaccinurile sunt benefice”

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, în colaborare cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, celebrează Săptămâna Europeană a Vaccinării, în perioada 23-29 aprilie 2018. Este o iniţiativă regională condusă şi coordonată de Biroul Regional OMS pentru Europa şi este implementată de Statele Membre ale Regiunii europene.

SEV 2018 are scopul de a sublinia necesitatea de acţiuni COLECTIVE, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare iar tema din acest an „Să ne protejăm împreună, #Vaccinurile sunt benefice”, încurajează oamenii, de la donator la publicul larg, să progreseze în eforturile de creştere a acoperirii vaccinale pentru obţinerea unui BINE COMUN; pentru acest bine comun, guvernele trebuie să investească în eforturile de vaccinare, acţiunile de promovare trebuie să pună accentul pe vaccinare şi oamenii trebuie să se vaccineze.

Obiectivul general este de a impulsiona o acţiune mai amplă pentru vaccinare, cu un centru de atracţie special pe promovarea rolului pe care fiecare îl poate avea în acest efort comun.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi partenerii săi au următoarele obiective specifice:

– De a sublinia importanţa vaccinării şi lacunele existente în acoperirea vaccinală;

– De a sublinia valoarea vaccinurilor şi importanţa investiţiei în eforturile naţionale de vaccinare;

– De a sublinia modurile prin care fiecare poate şi trebuie să participe la progresul vaccinării. Această campanie subliniază rolul important al vaccinării în eforturile regionale şi globale de promovare a sănătăţii, aşa cum se prevede în Planul European de Acţiune pentru Vaccinare, Politica europeană pentru sănătate „Sănătate 2020”, Planul Global de Acţiune pentru Vaccinare şi Agenda ONU 2030 pentru o dezvoltare durabilă.

România se confruntă cu epidemia de rujeolă.

În perioada 2016-2018, până la data de 02 martie 2018, au fost confirmate 11036 de cazuri de rujeolă, din care 40 decese. Ca măsură de limitare a epidemiei de rujeolă, au fost organizate la nivel naţional campanii de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi. Este necesară o acoperire vaccinală de 95% pentru prima şi a doua doză de vaccin RRO, pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţiei, necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică a virusului.

Sprijinul politic pentru vaccinare trebuie menţinut, altfel Europa riscă reapariţia bolilor foarte contagioase care duc la îmbolnăviri, dizabilităţi şi decese, care vor pune o povară considerabilă asupra sistemelor de sănătate. Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa prin Compartimentul de Educaţie Sanitară şi Promovarea Sănătăţii organizează activităţi de infor-mare-educare-comunicare a mamelor, gravidelor şi lehuzelor din toate unităţile sanitare cu paturi din judeţ.