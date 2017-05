„Săptămâna Bucuriei” pentru sute de prichindei

Share This





















În fiecare an, în prima zi de vară se celebrează Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om -copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi iubi copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea.

1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că, toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi.

Ca de fiecare dată, OFSD Dâmboviţa prin directa implicare a preşedintelui Claudia Gilia şi a celorlalte doamne social-democrate, a pregătit o serie de acţiuni cu ocazia Zilei de 1 iunie.

Evenimentele organizate pentru micuţi de către OFSD Dâmboviţa se desfăşoară sub motto-ul”Săptămâna Bucuriei”.

„Săptămâna Bucuriei” a debutat la Grădinţa Lazuri . Preşedintele OFSD Dâmboviţa, Claudia Gilia şi de alte doamne social-democrate au mers la Grădiniţa Lazuri cu daruri şi totodată cei mici s-au putut distra pe cinsete cu îndrăgitul personaj din desene animate, Mini.

„A fost o zi specială.Tin să mulţumesc în numele doamnelor educatoare şi al meu ca primar, doamnei preşedinte Claudia Gilia şi colegelor care au însoţit-o la această acţiune minunată.Nu este pentru prima dată când a venit în asemenea postură. Ne bucurăm foarte mult de cadourile şi surprizele pe care le-au primit cei mici. „, a declarat primarul comunei Comişani, Ion Bătrânu

„Acţiunea de astăzi este începutul unor evenimente dedicate Zilei Copilului, pe care noi, Organizaţia Femeilor Social Democrate Dâmboviţa am numit-o „Săptămâna Bucuriei”. Începe astăzi, la Grădiniţa Lazuri, continuă tot astăzi, la Complexul Muzeal Curtea Domnească, cu şcolarii şi preşcolarii de la Gura Şuţii. O să mergem cu copiii de la Şcoala Băleni la Staţiunea Piscicolă Nucet . Mergem şi în comuna Crângurile şi avem foarte multe acţiuni destinate copiilor. În această săptămână ne propunem să aducem cât mai multe zâmbete şi fericire pe chipul copiilor”, a spus Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa.

