SĂNDOI VREA JUCĂTORI

Chindia Târgovişte a fost nevoită să uite repede de euforia menţinerii în Liga 1 după ce a câştigat barajul cu Mioveni -trupa lui Emil Săndoi a început cu un eşec noul sezon, 0-1, pe terenul lui Poli Iaşi.

Antrenorul Chindiei crede că nu merita să plece învins şi a cerut întăriri, mai ales după cazurile de coronavirus apărute la echipă.

„Ne trebuie 6-7 jucători, am pierdut mai mult de o jumătate de echipă.

Sunt jucători la izolare din cauza coron-avirusului, iau medicamente, aşteaptă un nou test, sper să iasă negativ ca să contăm pe ei etapa viitoare, când jucăm cu Dinamo în sfârşit după atâtea amânări.

Am început timoraţi, am fost conduşi după o greşeală inadmisibilă. Am revenit şi apoi am dominat toată partida, am stat 60 de minute în jumătatea adversarului, dar nu am reuşit să înscriem din poziţii favorabile. Nu am fost inspiraţi la finalizare, dar un egal era mai echitabil.

Eu am sperat până în ultima secundă că vom întoarce rezultatul, dar am făcut multe greşeli. Ar fi fost foarte important pentru noi să spargem gheaţa,” a declarat Emil Săndoi după meci.