SANDOI TRAGE UN SEMNAL DE ALARMA. Chindia e în pericol să nu îşi găsească un stadion pe care să-şi dispute meciurile de pe teren propriu

Emil Săndoi se gândeşte tot la lupta din Liga 1, în ciuda victoriei din optimile Cupei României, 3-0, cu Farul Constanţa. De partea cealaltă, Ianis Zicu acuză arbitrajul, dar recunoaşte că este cea mai grea înfrângere.

Chindia s-a impus la scor de neprezentare la Constanţa, în faţa celor de la Farul, în optimile Cupei României. Formaţia lui Emil Săndoi li se alătură celor de la Dunărea Călăraşi şi Petrolul, în sferturi.

„Mă bucur pentru jucători, pentru rezultat, pentru victorie, era important. Am lăsat unii dintre jucători acasă, ceilalţi au fost pe banca de rezerve. Îi felicit pentru victorie, dar obiectivul nostru rămâne salvarea de la retrogradare.

Am jucat acel baraj în sezonul trecut… este o diferenţă între Liga 1 şi Liga 2. Cred că am reuşit să ne impunem, am controlat jocul, chiar dacă fără cine ştie ce ocazii.

E o victorie care vine într-un moment dificil pentru noi. Patru meciuri fără victorie, dar în ce condiţii.

Suntem amărâţi, pentru că am fost dezavantajaţi în anumite momente cheie. Cert este că şi arbitrii noştri trebuie ajutaţi, iar VAR nu poate decât să ajute, nu să încurce.

Ar fi culmea să nu se joace un meci de prima ligă pentru că nu avem unde să jucăm. Lucrările de la amenajarea stadionului nu se pot finaliza peste noapte. Este o situaţie ingrată, pentru că tot timpul stăm în autocar”, a declarat Emil Săndoi la Digi Sport.

Ianis Zicu a pus tunurile pe arbitraj, dar recunoaşte că eşecul ete unul foarte dureros.

„Este cea mai dureroasă înfrângere, diferenţa de scor cea mai mare de cand sunt eu aici. Mă doare foarte tare.

Am fost mult sub aşteptări. Nu am primit penalty şi vreau să cred că în Liga 2 măcar să primesc astfel de penalty-uri. Sunt lucruri care mă deranjează, dar asta este, nu am ce să fac.

Chindia a controlat jocul şi a meritat victoria. Toată lumea spune că este o diferenţă destul de mare între Liga 1 şi Liga 2, nu am fost conectaţi la miza partidei, nu am fost agresivi.

Trebuie să luptăm pentru a obţine calificarea în playoff. Sper să ne recuperăm mental. Retragerea lui Turris ne ajută, pentru că am pierdut. Nu este normal să se retragă o echipă în timpul campionatului, dar asta este” , a spus şi antrenorul celor de la Farul.