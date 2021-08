SĂNDOI, SURPRINS DE ATITUDINEA ECHIPEI

Emil Săndoi nu și-a ascuns îngrijorarea după ce eșecul a venit pe fondul unor noi erori defensive.

„Am jucat slab în prima repriză, și ca așezare în teren am stat prost, și golul lor a venit pe o poziționare greșită, Voluntari ne-a dominat.

Apoi în repriza a doua ne-am revenit, am și dominat jocul, am reușit să egalăm, puteam să facem și 2-1, a avut Neguț o ocazie.

Apoi am primit gol din posesia noastră, adversarul a recuperat, o centrare și Nemec atât a așteptat, este un jucător periculos, un atacant de careu.

Veneam după 3 rezultate în care nu pierdusem. Am luat două goluri și astăzi, și asta mă îngrijorează.

Anul trecut nu se întâmpla așa ceva. Se spune că după un sezon bun vine o cădere. Încercăm să evităm, trebuie să fim mult mai responsabili în tot ceea ce făcem pe teren, aici suferim.

Jucătorii nu mai respectă, joacă după ureche, se vede pe teren, nu mai e rigurozitatea de anul trecut.Poate e un avantaj că vine pauza, vom încerca să reglăm toate problemele de care suferim”, a declarat Emil Săndoi după meci.