SĂNDOI, SUPĂRAT DUPĂ EŞECUL CU ASTRA

Chindia Târgovişte a pierdut în faţa celor de la Astra Giurgiu cu scor 0-1. Antrenorul celor de la Chindia Târgovişte a fost nemulţumit după înfrângerea cu Astra.

Emil Săndoi crede că echipa sa, Chindia Târgovişte nu trebuia să piardă meciul împotriva celor de la Astra Giurgiu.

„Nu meritam să pierdem, după cum s-a desfăşurat jocul. Am primit gol din una dintre puţinele ocazii pe care le-a avut Astra.

Au un antrenor foarte bun, am fost şi colegi, îl felicit pentru victoria de astăzi. S-a văzut o schimbare din momentul în care a venit la echipă.

Sunt nemulţumit pentru că am luat un gol la o fază de cascadorii râsului, o fază care nu spunea absolut nimic, o greşeală înlănţuită a jucătorilor noştri care a făcut diferenţa.”, a declarat Emil Săndoi.

Chindia Târgovişte este pe locul 8 în Liga 1 şi are 35 de puncte după 27 de etape. Echipa lui Emil Săndoi este la egalitate cu Astra Giurgiu, care ocupă poziţia a

7-a.