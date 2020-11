SĂNDOI S-A TREZIT LA REALITATE. ANTRENORUL CHINDIEI, SUPER-REACŢIE DUPĂ EŞECUL CU SEPSI

Antrenorul Chindiei, Emil Săndoi, şi-a recunoscut înfrângerea în faţa lui Leo Grozavu: „Astăzi am suferit în multe momente, trebuie să recunosc. Avem şi mulţi jucători tineri, care în campionatul trecut n-au jucat titulari, n-au o constanţă în Liga 1. Azi nici n-am prins o zi foarte bună. Pe final de joc am încercat să introducem toţi jucătorii ofensivi pe care îi aveam, din păcate n-am reuşit să înscriem.

Emil Săndoi, un monument de sinceritate. Ce a spus antrenorul Chindiei după eşecul cu Sepsi

N-am reuşit să facem faţă, dar la golurile primite cred că eram nouă jucători în suprafaţa noastră de pedeapsă. E inadmisibil! Cred că astăzi a câştigat echipa mai bună, trebuie să o recunoaştem. Rezultatul este corect, Sepsi a meritat să câştige. Îmi pare rău că am pierdut, am sperat la un rezultat de egalitate.

Noi trebuie să fim realişti, obiectivul este salvarea de la retrogradare. Dacă vom mai câştiga, nu înseamnă că trebuie să ne îmbătăm cu apă rece şi să visăm la ceva ce nu putem atinge. Trebuie să fim realişti”, a spus Emil Săndoi, după eşecul cu Sepsi OSK.