SĂNDOI NU ŞTIE DACĂ RĂMÂNE LA TÂRGOVIŞTE

Chiar dacă a încheiat pe ultima poziţie în Liga 1, Chindia a putut disputa barajul de menţinere/promovare, după ce FRF a decis ca nicio echipă să nu retrogradeze direct în acest sezon. Chindia se menţine în Liga 1

La finalul partidei de la Mioveni, Emil Săndoi a ţinut să-i felicite pe jucătorii săi, dar şi pe antrenorul adversarei de astăzi, Claudiu Niculescu. „Băieţii merită felicitări, mai puţin noi. I-am felicitat după joc. Nu pot să spun că sunt foarte mulţumit, am început foarte greu partida. Am început cu o lejeritate care ne putea costa. E important că am revenit pe parcurs. În repriza a doua am gestionat bine situaţia, nici nu au mai fost ocazii mari pentru Mioveni.

Aş vrea să îl felicit pe Claudiu Niculescu, i-am fost coleg şi antrenor la Universitatea Craiova. A făcut o treabă nemaipomenită. Numai şansa a făcut să nu intre în prima ligă. Să creadă în continuare în calităţile pe care le are, e un băiat deosebit şi fotbalul îl va răsplăti mai devreme sau mai târziu. N-a fost ziua lui azi”, a spus antrenorul Chindiei.

Emil Săndoi nu ştie dacă rămâne la Chindia

Sosit la Chindia pe 1 iulie, foarte aproape de finalul sezonului, Săndoi spune că nu ştie dacă va mai rămâne, chiar dacă a salvat echipa de la retrogradare.

„Mă bucur în momentul de faţă de această realizare. Sunt convins că în zilele următoare va fi o perioadă foarte grea pentru Chindia. Nu ştiu care e situaţia jucătorilor de aici, dacă au finalizat contractul mulţi dintre ei. Efectiv n-am avut timp să mă ocup de aceste aspecte. Foarte puţine zile mai sunt până la noul sezon. Probabil că în zilele următoare sau chiar mâine vom avea o discuţie cu conducerea clubului şi vom lua o decizie.

L-am pierdut pe Diallo, care era la final de contract şi a semnat cu FC U Craiova. L-am pierdut pe Dangubic, care a plecat în Slovenia. Azi am avut doar vreo doi jucători cu experienţă pe bancă”, a mai spus Săndoi.