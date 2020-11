Săndoi nu ar refuza Universitatea Craiova

Emil Săndoi şi-a învins echipa de suflet şi crede că victoria este una meritată.

„S-au înfruntat două echipe cu obiective diferite. Craiova care luptă pentru titlu, iar noi care abia ne-am salvat, dar până în acest moment sunt mulţumit.

După meciul de azi cu un ochi râd şi cu altul plâng. Am petrecut momente importante la Craiova, n-am fost un jucător oarecare. Am 15 campionate jucate, am câştigat cupe, m-am sacrificat.

Acum în fotbal e posibil orice, dacă ar fi să revin, nu ar fi doar dorinţa mea. Orice jucător care a îmbrăcat tricoul acestei echipe îşi doreşte asta, cu atât mai mult eu, care n-am trecut pe la Craiova ca gâsca prin apă,” a declarat Emil Săndoi după meci.

Emil Săndoi a mai antrenat Universitatea Craiova de 5 ori.

Declaraţia lui Săndoi a venit cu câteva minute înainte ca Bergodi să-şi anunţe demisia de la Universitatea Craiova.

În acest sezon, Chindia are 4 victorii, două remize şi 4 eşecuri.