SĂNDOI, MULŢUMIT DE REZULTAT

Emil Săndoi vorbeşte despre meciul terminat la egalitate (1-1) cu Poli Iaşi. Antrenorul Chindiei crede că meciul a fost unul echitabil.

„Cred că a fost o primă repriză pe care noi am dominat-o. Am început mai bine, am controlat jocul… dar o repriză a doua foarte, foarte echilibrată, în care au fost ocazii şi de o parte şi de cealaltă.

„Totuşi, după o întrerupere, prima etapă este destul de greu de gestionat, până jucătorii îşi intră în ritm. Dar cred că per total este un rezultat echitabil.

„Am luat un gol la o fază fixă care a schimbat total cursul jocului. Acolo trebuia să avem un marcaj strict, indiferent ce se întâmpla. (Cristea) E un jucător care a jucat la un anumit nivel, un atacant de careu foarte, foarte periculos. Simte golul de fiecare dată. Chiar dacă în câmp nu pot să zic că are realizări fantastice, acolo în careu, când o are, e letal.”, a declarat Săndoi după meci.

Chindia Târgovişte este pe locul 6 şi are 21 de puncte în cele 16 etape.