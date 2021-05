SĂNDOI, MULŢUMIT DE REZULTAT, DAR NEMULŢUMIT DE JOCUL CHINDIEI

Emil Săndoi a vorbit la finalul partidei cu Dinamo despre barajul cu Viitorul Constanţa pentru Conference League.

Chindia a remizat cu Dinamo şi a terminat prima în playout. Odată încheiat sezonul, ocupantele locurilor 7 şi 8 vor disputa un baraj de menţinere/promovare în Liga 1 în dublă manşă (tur-retur) cu ocupantele locurilor 4, respectiv 3, din Liga 2.

Pentru ca toate meciurile din play-out să aibă miză sportivă, se va juca o finală între locul 1 şi locul 2 din grupa de play-out (Chindia şi FC Viitorul, deoarece UTA nu are licenţă UEFA). Câştigătoarea va avea şansa unui joc împotriva echipei clasate pe ultimul loc care permite participarea în Europa (probabil locul 4 din playoff), pentru a stabili echipa care va juca în UEFA Conference League.

„Rezultatul e ok, jocul mai puţin. I-am felicitat totuşi pe băieţi pentru rezultat, nu neapărat pentru joc, pentru că au mai fost greşeli. Am redus puţin din motoare după primele 5-6 etape din playout, dar e important că nu am primit gol. Când te vezi cu sacii în căruţă e mai greu să te conectezi la joc” a spus Emil Săndoi după meci.

Chindia va juca împotriva Viitorului în barajul pentru UEFA Europa Conference League: „Jucăm barajul cu Viitorul. E singura echipă care ne-a bătut în playout şi nu cu mult timp în urmă. Sper să putem utiliza şi jucătorii de la Viitorul. Chiar nu ştiu care este situaţia. Mi s-ar părea normal să-i putem folosi. Ar fi trebuit să achităm o sumă ca ei să poată juca şi am preferat să nu-i folosim. Nu e vorba de suma respectivă, dar campionatul s-a încheiat, acum e altceva. Cred că ar trebui lăsaţi să joace” a spus Emil Săndoi.