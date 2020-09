SĂNDOI, MULŢUMIT DE PUNCTUL CU CFR

Emil Săndoi a fost cel mai fericit după meciul CFR Cluj – Chindia Târgovişte 0-0.

Tehnicianul oaspeţilor a recunoscut că putea doar să viseze la acest rezultat pe terenul campioanei şi a precizat care a fost secretul succesului.

„E foarte important pentru noi acest punct, mai ales că am jucat cu o echipă despre care pur şi simplu nu am cuvinte. E important că am fost foarte disciplinaţi, am făcut foarte puţine greşeli individuale, am reuşit să nu luăm gol, dar după ocaziile clare din ambele reprize, poate am fi putut să producem surpriza.

Nu a fost să fie, dar recunosc că sunt mulţumit cu un punct şi de modul în care au respectat băieţii din punct de vedere tactic. Sunt foarte mulţumit, mai ales că avem foarte mulţi tineri, care au reuşit să compenseze lipsa de maturitate.

E un rezultat pozitiv care trebuie să ne crească moralul. Urmează meciul cu echipa care a fost surpriza campionatului trecut, FC Botoşani.

Le-am spus înainte de meci că, de obicei, când joci cu echipe ca FCSB, CFR, sau Craiova, trebuie să înscrii ca să pleci cu un rezultat pozitiv. Am avut mai multe plusuri pe faza defensivă şi mai puţin pe ofensivă, cu toate că cele mai multe ocazii le-am avut noi”, a spus Emil Săndoi.