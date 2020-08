SĂNDOI, LA PRIMUL SUCCES DE LA VENIREA LA TÂRGOVIŞTE

Victoria celor de la Chindia Târgovişte, 3-1, împotriva celor de la Academica Clinceni a fost prima înregistrată de Emil Săndoi pe banca dâmboviţenilor, după ce a preluat echipa de la Viorel Moldovan.

„Eu cred că a fost o victorie meritată, luând aşa, şi jocul per ansamblu, cred că a fost dominat de noi, poate exceptând o perioadă din repriza a doua, când, poate şi din cauza căldurii, am căzut puţin fizic. Mă bucur pentru ei, pentru jucători în primul rând, pentru că se simţeau frustraţi, aşa, pe undeva, pentru că chiar dacă au fost câteva înfrângeri în ultima perioadă, dar noi am fost acolo, la limită. Au fost şi unele decizii greşite, care ne-au dezavantajat şi care ar fi contat foarte mult pentru noi să se judece corect acele decizii. Sau nu ştiu, poate s-au judecat corect, poate greşesc eu, poate sunt subiectiv, îmi cer scuze dacă sunt subiectiv”, a declarat Săndoi la flash interviul de la finalul partidei.

Astfel, Chindia rămâne în lupta pentru evitarea retrogradării şi decisive vor fi meciurile cu Dinamo, care încă nu au fost reprogramate: „Aşteptăm o decizie. Eu sper să fie decizia cea mai bună pentru viitorul fotbalului românesc, pentru că asta ne dorim cu toţii”, a mai spus Săndoi.

Fostul selecţioner al naţionalei de tineret este de părere că, pentru România, ar fi o soluţie mai bună un campionat cu 18 echipe, idee pe care o susţine de mult timp şi care, spune el, nu are legătură cu faptul că echipa pe care o antrenează se află pe un loc retrogradabil: „N-aş vrea să fiu judecat greşit, pentru că eu repet o declaraţie de-a mea pe care am dat-o cu ani în urmă, deci nu acum, nu o luaţi ca şi cum ar fi o declaraţie din acest moment, pentru că ar putea să fie interpretată în mod subiectiv. Eu am spus şi acum 3 ani şi acum 4 ani şi acum un an şi asta o să spun tot timpul, că un campionat cu 18 echipe şi cu tur şi retur normal, cum este în campionatele puternice din Europa, eu cred că ar fi chiar mai atractiv decât actualul sistem”.