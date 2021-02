SĂNDOI, DISCURS ECHILIBRAT DUPĂ REMIZA CU HERMANNSTADT

Emil Săndoi a declarat după remiza de la Mediaş, 1-1, cu Hermannstadt, că obiectivul echipei rămâne evitarea retrogradării. Pentru Chindia a marcat Tiberiu Căpuşă, care este la primul gol în Liga 1.

Chindia Târgovişte este una dintre surprizele plăcute ale Ligii 1. Echipa lui Emil Săndoi a remizat cu Hermannstadt şi ajunge la a opta partidă consecutivă fără eşec, în toate competiţiile.

Chindia este pe locul 6, ultimul din play-off, dar cu patru puncte peste FC Botoşani. Pentru dâmboviţeni urmează meciul cu CFR

Cluj.

Emil Săndoi, surprinzător după a opta partidă fără eşec: „Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare!”

„Nu ştiu care este secretul nostru. Muncă şi disciplină. Azi am cam suferit, nu am intrat concentraţi, aşa cum ar fi trebuit. Am tratat cu superficialitate faza respectivă. Chiar dacă a fost henţ, s-a dat gol şi era foarte greu ca cineva să observe dacă a fost henţ sau nu.

Cred că este un rezultat echitabil. Nu, nu, obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare. Asta va rămâne până la finalul sezonului regulat. Azi nu am reuşit decât un singur punct, sperăm să o facem mai bine.

Va fi un program infernal. Urmează peste trei zile meciul cu CFR, apoi Botoşani… Trebuie să fim capacitaţi sută la sută”, a declarat Emil Săndoi la finalul partidei, la Digi Sport.

Tiberiu Căpuşă (22 de ani) este la primul său gol în Liga 1.

„Mă bucură că am înscris primul meu gol, dar sunt nefericit că nu am adus cele trei puncte. CFR este un adversar dificil, dar ne vom pregătiţi sperăm să scoate un rezultat pozitiv.”, a declarat şi Căpuşă.