SĂNDOI, DEZAMĂGIT DE GOLUL PRIMIT

Chindia Târgovişte a pierdut duelul cu FCSB şi a ajuns la a şasea partidă fără victorie. Emil Săndoi a recunoscut că adversara a fost echipa mai bună şi a spus că nu crede că jucătorii lui mai au şanse să prindă un loc de play-off.

Echipa lui Toni Petrea s-a chinuit în duelul cu Chindia Târgovişte şi a reuşit primul succes după trei înfrângeri consecutive. Darius Olaru a marcat singurul al partidei după o şut frumos, admirat chiar şi de antrenorul oaspeţilor.

„Diferenţa o fac execuţiile individuale. N-am avut jucător care să blocheze şutul lui Olaru. Noi nu am fost lucizi pe faza ofensivă, n-am avut ocazii clare de gol. FCSB a meritat victoria”, a declarat Emil Săndoi.

Antrenorul Chindiei a fost destul de supărat la finalul partidei. Jucătorii lui i-au dat fiori lui Andrei Vlad, dar nu au reuşit să înscrie în partida desfăşurată pe Arena Naţională.

„Este o problemă, că nam reuşit să înscriem. Astăzi, n-am fost inspiraţi. Din păcate n-am fost foarte prezenţi în careul advers. Steaua a avut câteva situaţii de a marca, mai ales din şuturi de la distanţă. Diferenţa o fac acţiunile individuale.

Fiecare echipă a trecut prin perioade mai proaste. Asta nu înseamnă că n-am vrut să jucăm. Am încercat, poate că dacă am fi fost mai lucizi, în construcţie, în dezvoltarea atacurilor, am fi pus nişte probleme”, a mai spus Săndoi.

Chindia Târtgovişte nu a mai câştigat de aproape o lună şi a ajuns pe locul 8 la 6 puncte de locul de play-off.

„N-au fost niciodată discuţii de play-off… am fost pe un loc de play-off. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare. Cine nu îşi doreşte un loc în play-off?

Conducerea noastră a încercat de fiecare dată ca pe terenurile pe care am jucat să fie condiţii foarte bune. Şi la Buftea şi peste tot. Merită subliniate şi eforturile pe care le face clubul nostru. Că nu putem să jucăm la Târgovişte, asta e situaţia. Aşteptăm să fie finalizată noua arenă”, a declarat Emil Săndoi.