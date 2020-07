SĂNDOI, DESCUMPĂNIT DUPĂ EŞECUL DE LA OVIDIU

Emil Săndoi, antrenorul Chindiei Târgovişte, a comentat noua înfrângere suferită de echipa sa, 1-4 în deplasare cu Viitorul. Tehnicianul a explicat ce l-a nemulţumit la echipa sa.

„Sunt dezamăgit de atitudinea din prima repriză. Ne-a fost atât de frică, nu mi-am imaginat vreodată aşa ceva! Ma nemulţumit lipsa de curaj din primele 45 de minute.

Am băgat toţi jucătorii ofensivi în repriza secundă, am riscat, dar apoi au apărut alte greşeli personale care ne-au destabilizat. Am făcut foarte multe greşeli individuale, iar asta te costă într-un meci cu Viitorul.

Toată viaţa e un risc. Asta e viaţa. Îmi asum că am venit aici, nu e nicio problemă că am venit la Chindia. Este vina noastră, a tuturor. N-o să spun niciodată că doar jucătorii sunt vinovaţi”, a spus Săndoi, la Look Sport.