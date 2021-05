SĂNDOI, DECLARAŢII NEOBIŞNUITE DUPĂ EŞECUL ÎN FAŢA VIITORULUI LUI GICĂ HAGI

Emil Săndoi, antrenorul târgoviştenilor, a tras concluzii după prima înfrângere a echipei sale din play-out.

Tehnicianul şi-a felicitat jucătorii pentru prestaţia din meciul disputat la Buzău şi se gândeşte acum la ultimul meci din play-out, cu Dinamo.

Emil Săndoi: „Aşa goluri ciudate nu am văzut de când sunt”

„Am primit nişte goluiri incredibile. Aşa goluri ciudate nu am văzut de când sunt. De asta sunt puţin supărat, băieţii au făcut o partidă bună, Popa a avut două ocazii clare, Florea la fel. Am avut vreo cinci sau şase ocazii de a marca. Golurile nici n-au fost ocazii, mă rog! ăsta este fotbalul.

I-am felicitat în cabină pentru modul în care s-au prezentat astăzi. Lui Şerban i-am spus că va juca cel puţin o repriză, indiferent de cum va juca. Are vreo trei luni de când nu a mai bifat niciun minut. Neicuţescu s-a prezentat bine, şi Atanase. Per total, nu cred că am făcut o partidă proastă. Rezultatul ăsta este!

E greu să spun ce voi face până la meciul cu Dinamo. O să punem în balanţă, avantaje şi dezavantaje, şi vom face ce este mai bine pentru echipă”, a spus Săndoi, la finalul partidei.

Chindia este pe primul loc în play-out, şi va rămâne pe această poziţie şi la finalul etapei, indiferent de rezultatul meciului FC Argeş – Dinamo. 35 de puncte are echipa lui Emil Săndoi.