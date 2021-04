SĂNDOI, BUCUROS PENTRU VICTORIA DE LA PITEŞTI

Chindia Târgovişte şi-a luat revanşa în faţa lui FC Argeş după ce în ultima rundă din sezonul regulat piteştenii se impuseseră cu 3-1, într-un meci decisiv pentru accederea în playoff.

Acum, în Trivale, Daniel Florea a semnat victoria echipei lui Emil Săndoi care a urcat pe primul loc în playout după 2 runde.

„Noi, în cele două dispute cu FC Argeş, am avut gol valabil în minutul 92 în tur, ni s-a anulat, iar în retur am fost la un pas de playoff.

Văd că toată lumea spune că am ratat playoff-ul, dar nu acesta a fost obiectivul nostru. Dar poate am fi reuşit să ajungem acolo dacă se dădea un cartonaş roşu în minutul 10 unui jucător de la FC Argeş, dacă nu se acorda o lovitură de la 11 metri.

Există o lege a compensaţiei – azi nu cred că FC Argeş a fost sub noi ca joc, au avut ocazii, dar poate aşa e corect.

Aioani a fost omul meciului, dar şi noi am avut ocazii clare, puteam sta mai liniştiţi pe final.

Ce credeţi că dacă suntem pe primul loc în playout am scăpat de grijile retrogradării? Deloc, nicio echipă nu este salvată.

Ne-ar fi avantajat să rămână punctele din sezonul regulat, era distanţa mai mare. Va fi infernal pentru toate echipele.

Avem licenţă pentru Europa, dar obiectivul este salvarea de la retrogradare. Europa este un obiectiv adiacent”, a declarat Emil Săndoi după meci.