SĂNDOI, ANTRENORUL ETAPEI, RAŢĂ PRINTRE VEDETELE RUNDEI

PORTAR

Andrei Vlad (FCSB / 21 de ani) – Tânărul portar al roş-albaştrilor a avut trei intervenţii fantastice, dovedind şi în acest meci că este într-o creştere de formă.

FUNDAŞI

Mihai Bălaşa (Universitatea Craiova / 25 de ani) –

Evoluţiile bune din acest start de sezon l-au readus în circuitul primei reprezentative. El şi Marius Constantin formează acum unul dintre cele mai solide cupluri de fundaşi centrali din Liga 1.

Ousmane Viera (FC Hermannstadt / 33 de ani) –

Căpitanul sibienilor a deviat decisiv pentru golul marcat de Jo Santos Oliveira. Este unul dintre străinii care s-au impus în Liga 1, competiţie în care a ajuns la 213 prezenţe.

Iulian Cristea (FCSB / 26 de ani) – A avut un meci greu, dar a făcut faţă cu brio, câştigând multe dueluri cu adversarii. În plus, a înscris primul său gol din acest sezon.

MIJLOCAŞI

Cristi Bărbuţ (Universitatea Craiova / 25 de ani) – A marcat singurul gol al meciului. A fost a 14-a reuşită din contul său în 170 de meciuri disputate în CASA Liga 1.

Vadim Raţă (Chindia / 27 de ani) – Mijlocaşul moldovean a depus un efort fantastic pe toată durata partidei. În plus, a finalizat cu gol o acţiune personală frumoasă.

Istvan Fulop (Sepsi OSK / 30 de ani) – Este un jucător exponenţial pentru covăsneni, în tricoul cărora a strâns 75 de meciuri în campionat şi a marcat de 14 ori, ultima reuşită fiind izbutită în meciul cu FC Argeş.

Florin Tănase (FCSB / 25 de ani) – A făcut un meci mare! Pe lângă cele două goluri marcate, şi-a ajutat mult şi colegii din defensivă. Este un lider, un jucător aflat într-o perioadă foarte bună din carieră.

ATACANŢI

Dennis Man (FCSB / 22 de ani) – Este unul dintre cei mai tehnici jucători din campionat. A contribuit la două dintre cele 3 goluri marcate de roş-albaştri.

Kevin Luckassen (Viitorul / 27 de ani) – Este atacantul de care dobrogenii aveau nevoie. Cu un fizic impresionant, vârful constănţenilor pune multă presiune pe apărările adverse. A înscris de trei ori în cinci meciuri jucate pentru Viitorul.

Jefte Betancor (FC Voluntari / 27 de ani) – Titularizat pentru întâia oară de Mihai Teja, vârful ilfovenilor a făcut un meci perfect: a marcat de două ori şi a scos un penalty!

ANTRENORUL ETAPEI Emil Săndoi (Chindia / 55 de ani, – Târgoviştenii au luat patru puncte din deplasările cu CFR Cluj şi FC Botoşani. Un rol important în parcursul bun înregistrat de dâmboviţeni îl are Emil Săndoi, care a format în scurt timp o echipă competitivă, foarte bine aşezată în teren.