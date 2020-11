SĂNDOI A RECUNOSCUT SUPERIORITATEA ECHIPEI LUI BECALI

FCSB a învins-o pe Chindia Târgovişte, scor 2-0, în epilogul rundei #9 din Liga 1. Emil Săndoi, antrenorul gazdelor, a oferit declaraţii la finalul partidei.

„Trebuie să recunosc. E o victorie meritată a lui FCSB. Am făcut acea greşeală în prima repriză, la faza fixă când a dat gol Cristea. N-aveam voie să facem asta! Ne-a costat. Când te vezi condus de FCSB, e greu să revii.

Cred că şi noi am mai avut câteva oportunităţi, la fel ca ei. FCSB are nişte jucători cu o calitate individuală fantastică. În momentul de faţă, joacă constant bine la fiecare partidă. Ne-am ridicat la înălţimea lor în unele momente. Avem jucători care vin după luni de inactivitate. E foarte greu ca într-un timp scurt să aduci un jucător la capacitate maximă din punct de vedere fizic şi mental”, a declarat Săndoi.