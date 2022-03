SĂNDOI A GĂSIT VINOVATUL PENTRU EȘECUL CU CS MIOVENI

1 0

Emil Săndoi l-a criticat vehement pe portarul Chindiei, Cătălin Căbuz, care a încasat un gol ”impardonabil” din partea lui Bogdan Rusu.

Tehnicianul susține că l-a avertizat pe Căbuz că unul dintre fundașii centrali este ieșit din teren și că ar trebui să degajeze balonul în altă zonă, însă portarul nu a ascultat.

Săndoi a vorbit și despre starea lui Chunchukov, înlocuit în minutul 87, după ce s-a lovit la cap în urma unui duel cu Oancea.

”Am luat gol pe o greșeală impardonabilă. Fiind un jucator ieșit din teren, un fundaș central, am transmis portarului să joace într-o anumită zonă, dar din pacăte a încercat să joace în cu totul altă zonă. Puteam foarte ușor să rezolvăm faza respectivă, să dăm mingea în aut, să intre și fundașul nostru în teren, dar au fost niște greșeli în lanț. Am fi fost în egalitate numerică și am fi putut să evităm golul.

În repriza a doua am intrat mai bine, dar parcă nu a fost ziua noastră. Când ar fi trebuit să șutăm la poartă de la 11-12 metri, am dat pasă în laterală. Mă îngrijorează lucrul acesta. Am avut ocazii și puteam face diferența. Aici sunt nemulțumit.

La Chunchukov este o problemă. Are un hematom foarte mare. E desfigurat. Sperăm să își revină. E această pauză, sperăm să punem la punct unele lucruri. În prima repriză am luat gol pe o greșeală copilărească, o greșeală de copii și juniori”, a transmis Emil Săndoi la finalul partidei.