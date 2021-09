„Sănătate pentru Dâmbovița” – apel la responsabilitate lansat de președintele Corneliu Ștefan

Consiliul Județean Dâmbovița (CJD) a organizat, în data de 22 septembrie 2021, dezbaterea publică „Sănătate pentru Dâmbovița”.

Inițiată de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, dezbaterea s-a concentrat pe teme esențiale din domeniul sanitar atât din județul Dâmbovița, cât și din România.

Evenimentul a avut loc la Centrul

Internațional de Conferințe al Universității Valahia din Târgoviște, iar printre invitați, alături de vicepreședinții CJD Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, administratorul public al județului, Cristian Avanu, secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, s-au aflat: președintele Comisiei pentru Sănătate din cadrul Senatului, profesor Adrian Streinu-Cercel, reprezentanți ai autorităților publice, sistemului medical, industriei farmaceutice, parlamentari, consilieri județeni, numeroși primari.

Consiliul Județean Dâmbovița a transmis în direct, pe Facebook, dezbaterea publică. Invitații care nu s-au putut afla în sală au fost prezenți la eveniment online, prin intermediul aplicației de conferințe video în timp real Zoom, așa cum a procedat și profesorul universitar doctor Alexandru Rafila, invitat de onoare la această dezbatere.

În mesajul său, președintele Corneliu Ștefan a dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la importanța susținerii sistemului sanitar: „Înainte de toate, vreau să le mulțumesc tuturor participanților pentru prezență -și celor care sunt în sală, dar și celor din mediul online. Vreau să salut prezența în sală a domnului profesor universitar doctor Adrian Streinu-Cercel, senator, și să îi mulțumesc mult, de asemenea, pentru participare. A venit cu ocazia acestei dezbateri, pentru prima dată în județul Dâmbovița. Îi mulțumesc domnului profesor universitar doctor Alexandru Rafila, deputat, care este alături de noi prin sistemul electronic. Suntem peste 300 de oameni la această dezbatere publică. Această dezbatere publică nu are culoare politică. Așa cum am spus din prima zi de mandat, sănătatea nu are culoare

politică. Sunt convins că, din această dezbatere, vor ieși ideile cele mai bune pentru sănătatea dâmbovițenilor. Ne aflăm astăzi, aici, pentru că sistemul sanitar trebuie susținut. Și eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, și dumneavoastră, care reprezentați sistemul de sănătate, vrem să fim alături de dâmbovițeni, alături de toți cei care au nevoie de noi”.

Președintele Comisiei pentru Sănătate din cadrul Senatului, Adrian Streinu-Cercel, a vorbit despre valul patru al pandemiei, despre contextul actual, măsurile restrictive reintroduse la nivel național, subliniind totodată importanța vaccinării.

În cadrul evenimentului au mai transmis mesaje: managerul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, Claudiu Dumitrescu, directorul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, Sorin Stoica, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România, Răzvan Mihai Prisada, conf. univ. dr. Cosmin Cernat, depu-tații: Carmen Holban, Elena Dinu, Grațiela Gavrilescu și Oana Florea.

Luările de cuvânt au fost urmate de un dialog constructiv între autorități și reprezentanții sistemului medical din Dâmbovița.