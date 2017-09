SALUTĂRI DIN STAŢIUNE ECHIPA DE VOLEI A TÂRGOVIŞTEI, ÎN EXCURSIE LA ISTANBUL

Share This





















După ce a luat decizi de a nu mai lăsa echipa d volei la un turneu în Germani pentru că aşa au vrut muşch săi, Ciprian Prisăcaru le-a trimi pe fete la „mofete” *(aşa cum place boss-ului de la CSM s spună) în Turcia.

Culmea, în cadrul em siunii Sport Show, difuzată d’ Columna tv, Cipri a povest cum a decis să nu mai mearg în Germania pentru că una din tre cele patru formaţii partici pante a declinat propunere* nemţilor, iar Milagros Collar tre buia să participe la nunta suror sale, preşedintele Cipria Prisăcaru a decis să trimit echipa în Turcia pentru a s antrena şi pentru a juca în com pania unei nou promovate Beylikduzu Voleybol Ihtisas şi < unei grupări care a retrograda în stagiunea precedentă Sariyer Belediyes.

Mai mult, absenţele două dintre jucătoarei achiziţionate de Ciprian Prisăcaru în pauza competiţională (Lenka Durr şi Danielle Smith) nu au mai contat de data aceasta, CSM-ul plecând în Turcia cu lotul incomplet.

Dacă CSM-ul ar fi acceptat propunerea nemţilor de a merge la Potsdam, iar Prisăcaru şi-ar fi sacrificat puţin din timpul liber fără număr pe care-l are la dispoziţie şi ar fi rezervat bilete de avion cu mai multe săptămâni înainte, clubul târ-goviştean ar fi plătit doar zborul Bucureşti-Berlin, cheltuielile de cazare masă şi transport sală-hotel fiind asigurate de către organizatori. Aşa, „economicosul” şef al Municipalului se pare că şi-a dat acordul ca echipa să meargă cu autocarul la Istanbul, să plătească toate serviciile de casă şi masă, plus deplasările destul de lungi până la sălile unde au loc cele două meciuri de verificare. De ce? Pentru că CSM Târgovişte nu a mers la un turneu de verificare, aşa cum fals lasă să se înţeleagă conducerea clubului, ci într-o excursie pe malul Bosforului, pigmentată cu două partide-test în compania unor adversari de duzină.

EŞEC ÎN FAŢA

NOU-PROMOVATEI

Nu că ar fi o nenorocire, dar Târgovişte a pierdut fără drept de apel primul joc amical din staţiune. A fost bătută de Beylikduzu Voleybol Ihtisas, o formaţie modestă, care în acest an va face cunoştinţă cu prima ligă turcă. Potrivit siteului dbonline.ro, Municipal a pierdut cu 3-1 jocul disputat miercuri, urmând ca în această seară să dea piept cu retrogradata, Sariyer, ultima clasată în sezonul precedent.

* MOFETĂ, mofete, s. f. Produs gazos, folosit în terapeutica bolilor pulmonare, reumatice şi ale circulaţiei sângelui, conţinând în principal dioxid de carbon, degajat în fazele finale ale activităţii vulcanice. – Din it. mofeta, fr. mofette.

ADIO CULOARE

PEDELISTĂl

După ce a slujit ani buni culoarea portocalie, culoare care i-a îmbogăţit CV-ul cu o trecere pe la Ministerul Tineretului şi Sportului, funcţia de inspector şcolar judeţean interimar, director la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, consilier local municipal şi viceprimar şi viceprimar cu atribuţii de primar, Prisăcaru a decis că e vremea schimbării. Asta pentru că omul a schimbat partidul şi de-acum vede doar roşu-n faţa ochilor. Din păcate, Prisăcaru a dovedit încă o data că este lipsit de curaj evitând „să implementeze” culoarea pasiunii în echipamentul fetelor.

Prisăcaru a renunţat la culoarea care l-a făcut… mare. Noile echipamente ale echipei de volei sunt albe şi albastre, nunanţa de tristă amintire fiind eliminată de şeful clubului.

P.S. Am încercat să îl contactăm telefonic pe preşedintele Ciprian Prisăcaru, dar a fost de negăsit. Surse din interiorul clubului ne-au informat că oficialul târgoviştean se află „într-un concediu binemeritat”, aşa cum a declarat într-un alt interviu de colecţie pe care l-a oferit presei locale.