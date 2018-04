Salarizarea din sistemul sanitar, un subiect controversat

Share This





















In urma aplicării legi salarizării, începând cu data de 1 martie 2018, medicii şi asistenţii medicali beneficiază de salarizare la nivelul anului 2022, iar veniturile acestora s-au mărit considerabil. O parte a personalului din sistemul sanitar pentru care salariile vor creşte gradual până la nivelul anului 2022, a înregistrat scăderi de salarii în urma aplicării legii salarizării, care prevede că sporurile acordate nu pot depaşi 30% din bugetul de salarii la ordonatorul principal de credite şi nivelul de maxim 85% pentru fiecare angajat din sistem.

Ministerul Sănătăţii a emis o circulară către direcţiile de sănătate publică, prin care acestea au fost mandatate să transmită tuturor unităţilor sanitare din ţară că pot să acorde stimulente din venituri proprii, conform prevederilor Legii 95/2006, pentru personalul al cărui venit calculat pentru luna martie 2018 se situează sub venitul lunii februarie al acestui an.

„Este o soluţie de moment, astfel încât, respectând legea în vigoare, luna aceasta să nu existe personal în sistemul sanitar care să aibă venituri diminuate faţă de luna trecută”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

O soluţie pe termen lung pentru echilibrarea veniturilor din sistemul de sănătate şi eliminarea situaţiilor în care veniturile anumitor categorii de personal se situează sub nivelul celor din luna februarie 2018, va fi identificată după obţinerea unei situaţii exacte a salariilor acordate pentru luna martie în toate unităţile sanitare.

„Am stabilit cu reprezentanţii sindicatelor din sănătate că vom analiza împreună soluţiile. Voi relua unele propuneri pe care le-am expus şi acum o lună, dar au fost respinse atunci. Astăzi am înţeles că liderii sindicali le iau în calcul ca posibilă variantă de rezolvare a situaţiei. Cel mai important lucru este ca problemele legate de salarizarea din sănătate să fie rezolvate”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.