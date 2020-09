SaIonuI editoriaI a „supravieţuit” pandemiei

Manifestările dedicate „Zilelor Cetăţii” au debutat cu deschiderea Salonului editorial, organizat de Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”, din Târgovişte.

„În contextul epidemiologic actual, am avut emoţii vizavi de desfăşurarea evenimentului, punându-ne cu toţii întrebarea dacă vom mai continua tradiţia organizării salonului de carte – Salonului editorial. După discuţii şi consultări cu conducerea Primăriei Târgovişte am ajuns la concluzia că ar fi bine să continuăm această manifestare, bineînţeles, cu respectarea normelor impuse de către Ministerul Sănătăţii şi normelor impuse de către Ministerul Culturii. Ca de fiecare dată, am făcut invitaţii celor mai importante edituri din ţară, doar că acum sunt mai puţine prezente la Salonul editorial, nu pentru că nu ar fi fost solicitări, chiar au fost mai multe solicitări decât în anii trecuţi, dar regulile despre care tocmai am vorbit ne-au impus această restricţie. De asemenea, evenimentele pe care le vom organiza sunt mai puţine ca număr şi ca intensitate decât în anii trecuţi”, a declarat Agnes Erich, directorul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu”.