„Să ne protejăm împreună, Vaccinurile sunt benefice”

Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) este o iniţiativă regională condusă şi coordonată de Biroul Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa şi este implementată de Statele Membre ale Regiunii Europene. Această campanie subliniază rolul important al vaccinării în eforturile regionale şi globale de promovare a sănătăţii, aşa cum se prevede în Planul European de Acţiune pentru Vaccinare, Politica europeană pentru sănătate „Sănătate 2020”, Planul Global de Acţiune pentru Vaccinare şi Agenda ONU 2030 pentru o dezvoltare durabilă.

În România, în perioada 2016 – 2019, pînă la data de 22.03.2019, au fost confirmate 16211 cazuri de rujeolă, din care 62 decese. Ca măsură de limitare a epidemiei de rujeolă, la nivel naţional au fost organizate campanii de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi. Este necesară o acoperire vaccinală de 95% pentru prima şi a doua doză de vaccin RRO, pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţiei necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică a virusului.

De asemenea, de la începutul sezonului de gripă 2018 -2019 până la data de 22.03.2019 au fost confirmate 2108 cazuri de gripă şi au fost înregistrate 180 decese confirmate cu virus gripal; au fost vaccinate antigripal 1 327 local de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti. Pe teritoriul naţional, „Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 20 – 25 aprilie 2019. Sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.”, se vor derula activităţi de informare şi implicare a grupelor ţintă de populaţie.

Pe teritoriul Europei, „Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 24-30 aprilie 2019 şi este parte integrantă a campaniei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii -„Săptămâna Mondială a Vaccinării”. „Săptămâna Mondială a Vaccinării” are scopul de a sublinia necesitatea de conştientizare a beneficiilor vaccinării, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare.

Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Tema de anul acesta este „Să ne protejăm împreună, Vaccinurile sunt benefice”, încurajează oamenii să conştientizeze beneficiile vaccinării şi să îi celebreze pe toţi cei care contribuie în atât de multe feluri la protejarea vieţii prin vaccinare. Cei care fac posibilă vaccinarea, zi-de-zi, sunt:

– personalul medical care administrează vaccinuri