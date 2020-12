S-AU STABILIT LOCAŢIILE CAMPIONATELOR EUROPENE

Gazdele turneelor continentale pentru juniori din 2021 au fost confirmate în şedinţa FIBA Europe Board din data de 4 decembrie 2020, forul european precizând că se aşteaptă la un adevărat record de participare, fiind înregistrate 259 de echipe naţionale în cele 16 competiţii!

Conform informaţiilor publicate de FIBA, iată mai jos tabloul complet al celor 16 competiţii continentale juvenile, cu precizarea că România va organiza Campionatul European U18, masculin, Divizia B, în perioada 30 iulie – 8 august 2021, în municipiul Oradea:

MASCULIN

FIBA U20 European Championship

(17-25 iulie, Podgorica, Muntenegru)

FIBA U20 European Championship, Division B – (16-25 iulie, Tbilisi, Georgia) FIBA U18 European Championship (31 iulie – 8 august, Konya, Turcia)

FIBA U18 European Championship, Division B – (30 iulie – 8 august, Oradea, România)

FIBA U18 European Championship, Division C – (27 iulie – 1 august, Serravalle, San Marino)

FIBA U16 European Championship

Macedonia de Nord)

FEMININ

FIBA U20 Women’s European Championship – (3-11 iulie, Sopron, Ungaria)

FIBA U20 Women’s European Championship, Division B – (3-11 iulie, Skopje, Macedonia de Nord) FIBA U18 Women’s European Championship – (24 iulie – 1 august, Heraklion, Grecia) FIBA U18 Women’s European Championship, Division B – (23 iulie – 1 august, Oberwart şi Gussing, Austria)

FIBA U18 Women’s European Championship, Division C – (27 iulie – 1 august, Andorra la Vella, Andorra)

