S-AU STABILIT FAZELE DATELE TURNEELE JUNIORILOR

Campionatele Naţionale de Juniori de baschet- Faza de Calificare se desfăşoară sub forma de turnee, după cum urmează:

FEMININ

– CN U13 – T1 – 20-22 octombrie;

T2 – 17-19 noiembrie; T3 – 15-17 decembrie

– CN U14 – T1 – 13-15 octombrie;

T2 – 10-12 noiembrie; T3 – 08-10 decembrie

– CN U16 – T1 – 27-29 octombrie;

T2 – 01-03 decembrie

– CN U18 – T1 – 13-15 octombrie;

T2 – 03-05 noiembrie MASCULIN

– CN U13 – T1 – 20-22 octombrie;

T2 – 17-19 noiembrie

– CN U14 – T1 – 13-15 octombrie;

T2 – 10-12 noiembrie

– CN U16 – T1 – 27-29 octombrie;

T2 – 01-03 decembrie

– CN U18 – T1 – 13-15 octombrie;

T2 – 03-05 noiembrie – CN U20 – T1 – in săptămâna 16-22 octombrie;

T2 – în săptămâana 13-19 noiembrie; T3 – 04-10 decembrie

Cluburile interesate să organizeze turneul 1 sunt rugate să trimită solicitările de organizare până la data de 02 octombrie 2017 ora 12:00. Faza a Il-a se va desfăşura tot sub forma de turnee. Sistemul competeţional va fi anunţat în cel mai scurt timp.