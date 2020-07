S-AU STABILIT DATELE BARAJULUI DE PROMOVARE ÎN LIGA A III A

Comitetul de Urgenţă FRF a aprobat astăzi, 7 iulie 2020, calendarul şi regulamentul de organizare şi desfăşurare pentru partidele care vor contribui la configurarea componenţei Ligii 3 în sezonul 2020/2021.

Pentru promovarea în al treişea eşalon, prin tragere la sorţi fuseseră deja stabilite 14 mini-grupe de câte 3 echipe, în fiecare mini-grupă urmând să se dispute 3 partide, fiecare dintre acestea pe teren neutru.

Partidele se vor disputa conform tabelei Berger de patru echipe – 2 vs 3, 1 vs 2, 3 vs 1 -, iar fiecare echipă va îndeplini o dată rolul de gazdă, deşi partidele se dispută pe teren neutru.

Câştigătoarele fiecărei mini-grupe vor promova în Liga 3.

” Datele de disputare a partidelor din mini-grupe vor fi 1 august, 5 august şi 9 august, de fiecare data de la ora 17:30.

” În situaţia în care o partidă se termină la egalitate, se vor executa lovituri de departajare, dar rezultatul acestora va fi luat în considerare DOAR drept criteriu pentru situaţia în care doua sau trei echipe sunt la egalitate de puncte în mini-grupa, criteriul 7 din lista de criterii:

rezultatele directe golaverajul în jocurile directe număr mai mare de goluri marcate în meciurile directe număr mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe (deşi partidele se disputa pe teren neutru, una din echipe are statutul de gazda) golaverajul general din mini-grupă număr mai mare de goluri marcate în mini-grupă rezultatul executării loviturilor de departajare în jocurile directe terminate cu remiză între echipele aflate la egalitate de puncte ” În conformitate cu noile modificări aduse Legilor Jocului, s-a aprobat creşterea la cinci a numarului de schimbari permise în aceste partide. Iata componenţa grupelor: Regiunea 1 Grupa A: Suceava, Iaşi, Neamţ Grupa B: Bacău, Vaslui, Botoşani Regiunea 2 Grupa A: Bihor, Satu Mare, Cluj Grupa B: Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş Regiunea 3 Grupa A: Sibiu, Covasna, Mureş Grupa B: Alba, Braşov, Harghita

Regiunea 4

Grupa A: Gorj, Arad, Caraş-Severin Grupa B: Hunedoara, Mehedinţi, Timiş

Regiunea 5

Grupa A: Dâmboviţa, Dolj, Argeş Grupa B: Teleorman, Olt, Vâlcea

Regiunea 6

Grupa A: Prahova, Călăraşi, Ilfov Grupa B: Ialomiţa, Bucureşti, Giurgiu

Regiunea 7:

Grupa A: Brăila, Vrancea, Galaţi Grupa B: Tulcea, Constanţa, Buzău

Ordinea meciurilor va fi următoarea: ” Ziua 1 – 2-3 ” Ziua 2 – 1-2 ” Ziua 3 – 3-1