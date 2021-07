S-au semnat protocoalele de colaborare între CJ Dâmbovița și Ministerul Transporturilor pentru realizarea unor investiții majore

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a semnat Protocoalele de colaborare cu Ministerul Transporturilor pentru realizarea centurilor ocolitoare din orașele Fieni, Pucioasa, Găești și Inelul 2 al Centurii Târgoviștei.

Documentele au fost semnate și transmise la Ministerul Transporturilor, protocoalele pentru Inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște, cu o lungime de 15,28 km, pentru centura ocolitoare a orașelor Pucioasa și Fieni, cu o lungime de 15,13 km.

Președintele CJ, Corneliu Ștefan a anunțat că săptămâna viitoare va începe întocmirea Caietului de sarcini pentru aceste centuri, iar în cel mai scurt timp vor fi scoase la licitație Studiile de fezabilitate.

Se lucrează și la documentația pentru centura ocolitoare a orașelor din sudul județului, Titu și Răcari: „Cele mai importante puncte pe Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean au fost legate de cele două Protocoale cu Ministerul Transporturilor, este vorba de protocoalele trimise de Minister pentru cele două centuri ocolitoare pe care le-am depus acum o lună la Ministerul Transporturilor și acum două săptămâni, personal, împreună cu administratorul public, cu consilierii județeni și cu echipa tehnică din cadrul CJD, am fost și am susținut în fața Comisiei Tehnice aceste centuri ocolitoare. Am aprobat ieri cele două protocoale pentru Inelul 2 de centură al Municipiului Târgoviște și pentru centurile din cele două orașe din nordul județului, Pucioasa și Fieni.

Legat de Inelul de centură al municipiului Târgoviște, lungimea totală a traseului este de 15,28 km, pe 4 benzi, câte două benzi pe sens, suprafața totală a drumului fiind de aproximativ 400.000 metri pătrați.

Al doilea inel de centură pe care l-am aprobat ieri, pentru orașele Pucioasa și Fieni, cu o lungime de 15,13 km, 4 benzi, un drum de ocolire pentru cele două orașe cu 8 pasaje, 7 poduri și o punte pietonală.

Nu în ultimul rând, am depus săptămâna aceasta la Ministerul Transporturilor Studiul de prefezabilitate pentru centura orașului Găești. Așa cum am spus de la începutul mandatului, împreună cu toți consilierii județeni, neam asumat, și o spun cu toată responsabilitatea și fără să folosesc cuvinte mari, cel mai amplu program de dezvoltare a județului Dâmbovița. Vreau să vă dau datele exacte pentru că ieri chiar a fost un moment istoric din ultimii 30 de ani, mă refer la aceste studii de prefezabilitate pe care le-am realizat într-un timp record, în 8 luni, cu fonduri din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Am semnat de dimineață Protocoalele, le vom înainta către Ministerul Transporturilor și vom scoate la licitație Studiul de Fezabilitate. Săptămâna viitoare vom începe să lucrăm la Caietul de sarcini pentru ambele centuri și vom scoate la licitație Studiul de Fezabilitate, cu termen maxim de realizare de 12 luni, în 2022, dacă vom fi sănătoși și ne ajută Dumnezeu, vom scoate la licitație PT-ul și execuția pentru aceste centuri ocolitoare.

După cum am spus, ne-am asumat cel mai amplu program de dezvoltare a județului Dâmbovița și vreau să vă dau câteva exemple… ĩn afară de aceste centuri ocolitoare, cele trei pe care le-am enumerat, lucrăm astăzi la centura ocolitoare din sudul județului, care să plece din DN 71, din zona Moara Nouă, să se intersecteze cu DN 7 și să avem o centură ocolitoare pentru cele două orașe din sudul județului, Răcari și Titu”, a declarat președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan.