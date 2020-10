S-au schimbat regulile în lupta cu COVID-19

Pacienţii cu simptome de COVID-19 care vor ajunge la unităţile de primiri urgenţe vor fi testaţi atât cu teste rapide cât şi cu teste Real Time PCR. Cei care se dovedesc pozitivi la testul rapid vor fi izolaţi imediat în zonele specifice pacienţilor COVID-19.

Cei care se dovedesc negativi la testul rapid vor fi menţinuţi în zonele tampon dacă necesită şi spitalizare. Dacă nu necesită spitalizare, atunci ei pot merge acasă în aşteptarea rezultatelor.

Persoanele asimpto-matice sau cele cu simptome uşoare nu vor mai fi internate în spitale.

Cei cu forme medii sau severe vor fi internaţi cu acordul lor în spitalele de fază I sau II. Potrivit noului ordin, pacientul pozitiv SARS COV-2 nu mai trebuie retestat timp de 90 de zile, cu excepţia persoanelor cu imun-odepresii severe sau a celor care dezvoltă simptome.

Un pacient infectat poate reveni în colectivitate după 14 zile fără să prezinte un test negativ dar trebuie să poarte masca încă 10 zile.

S-a aprobat Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513 / 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-

2.

Conform documentului, pacientul pozitiv SARS-COV-2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu excepţia persoanelor cu imun-odepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecţie, cu excepţia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă.

Pentru triajul simptomaticilor, conform definiţiei de caz, în UPU/CPU, având în vedere necesitatea de a descongestiona cât mai rapid, dar şi în siguranţă, aceste zone s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detecţie a antigenelor SARS

CoV-2.

Concomitent cu testul rapid se va face şi recoltare pentru RT-PCR. Pacienţii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolaţi imediat în zonele Covid; pacienţii cu rezultat negativ la testul rapid vor fi menţinuţi în zona tampon dacă prezintă simptome care necesită spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, aceştia vor fi lăsaţi la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment utilizarea testelor rapide.

Până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, se izolează la domiciliu sau la o altă locaţie aleasă de aceasta. În aces caz, persoanele aflate în această situaţie, au obligaţia de a contacta şi informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligaţia luării în evidenţă şi monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcţiei de sănătate publică fişa de monitorizare a persoanei izolate pe baza Fişei de monitorizare.

Ordinul de ministru prevede şi modificări ale traseului pacientului depistat pozitiv la noul coronavirus.

Astfel, toţi pacienţii depistaţi la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligaţia de a contacta şi informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligaţia luării în evidenţă şi monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcţiei de sănătate publică fişa de monitorizare a persoanei izolate.

În urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în

Fişa de monitorizare, pacienţii vor fi încadraţi în următoarele categorii clinice:

a) Pacienţii asimptomatici sau cu simptome usoare, care nu necesită internare – se pot izola la domiciliu sau la locaţia declarată, în situaţia în care declară că are condiţii de izolare, sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare, ori în spaţii special desemnate în cazul în care nu are condiţii de izolare; în cazul izolării la domiciliu sau în locaţia declarată de pacient, medicii de familie vor monitoriza zilnic starea de sanătate. Aceşti pacienţi asimptomatici/simpto-matici cu forme uşoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declaraţi vindecaţi fără al doilea test de control, îşi pot relua activităţile curente şi profesionale cu păstrarea distanţării şi purtarea măştii acasă şi la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

b) Pacienţii simptomatici cu factori risc, la recomandarea medicului de familie, la solicitarea şi cu acordul lor vor fi transportaţi prin intermediul SAJ/SABIF, la spitalele prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020, cu modificările şi completările ulterioare, unde vor fi evaluaţi clinic, prin teste de laborator, şi, dacă se consideră necesar, examinare radiologică pulmonară sau examen computer tomografic. Evaluarea se poate face prin internarea pacientului, prin spitalizare de zi, sau fără internarea pacientului (consult şi examene paraclinice la camera de

gardă/UPU/CPU).

c) Pacienţii simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internaţi, cu acordul lor în spitale de faza I sau II care au în structură secţii de terapie intensivă sau în spitale suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secţii de terapie intensivă, perioada de internare fiind stabilită de medicul curant.

În ceea ce priveşte criterii de internare şi externare pentru pacienţii cu COVID-19, internarea şi externarea pacienţilor se realizează în funcţie de următoarele criterii de severitate a cazului şi de prezenţa/absenţa factorilor de risc pentru COVID-19.

Astfel:

a) Pacienţii asimptomatici cu factori de risc, pot fi izolaţi în spitale de faza I, faza a II-a sau spitale-suport recomandarea medicului de familie, la solicitarea şi cu acordul lor.

Pacienţii asimptomatici cu factori de risc care sunt pozitivi la testul de control pot fi externaţi şi mai devreme de 10 zile, după cel puţin 72 de ore de absenţă a oricărui simptom COVID-19, dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice şi paraclinice, cu condiţia izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de pacient până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare, care se calculează de la data recoltării primului test pozitiv, fără a fi obligatorie o a doua testare de control.

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, telefonic, prin consultaţie medicală la distanţă. Pentru pacienţii care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin consultaţia medicală la distanţă, considerând drept criterii de vindecare absenţa manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanţă direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, care are obligaţia introducerii statutului de vindecat în platforma informatică în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.

Pacienţii cu afecţiune renală care necesită dializă şi care sunt pozitivi la proba de control pot fi menţinuţi internaţi până la 14 zile, în vederea asigurării accesului la dializă (procedură care nu poate fi efectuată în condiţii de izolare la domiciliu). b) Pacienţii simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internaţi, în spitale de faza I sau a II-a care au în structură secţii de terapie intensivă sau în spi-tale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau a II-a nu au secţii de terapie intensivă. Internarea trebuie să dureze până când sunt îndeplinite toate

criteriile următoare: cel puţin 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv şi lipsa febrei pentru cel puţin 72 de ore şi ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control RT-PCR se va efectua după îndeplinirea criteriilor mai sus menţionate.

Pacienţii cu rezultat pozitiv pentru ARN SARS-CoV-2 la testul de control pot fi externaţi dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice şi paraclinice, cu indicaţii de izolare la domiciliu sau la locaţia declarată de persoană pentru o perioadă stabilită de medicul curant. Pacienţii cu test de control negativ pentru ARN SARS-CoV-2 sunt declaraţi vindecaţi la externare de către unitatea sanitară, iar cei cărora li s-a recomandat izolarea sunt declaraţi vindecaţi de către medicul de familie, la încheierea perioadei de izolare recomandate. În situaţia în care aceşti pacienţi nu au medic de familie, vindecarea va fi declarată la terminarea perioadei de izolare de către medicul curant care a tratat cazul respectiv. Unitatea sanitară unde a fost tratat pacientul are obligaţia introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la externare.

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, prin consultaţie medicală la distanţă. Pentru pacienţii care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19 după externare (dispnee, fatigabilitate, tulburări neurologice şi altele) vor trebui monitorizaţi în continuare atât de medicul de familie, cât şi în servicii de specialitate, cu controale regulate ale funcţiei pulmonare, cardiace, computer tomografie, test de mers, alte investigaţii considerate necesare de medicul curant.

După 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv, pentru pacienţii declaraţi vindecaţi de COVID-19, la reintrarea în colectivitate (loc de muncă, unitate de învăţământ etc.) nu este necesar aviz epidemiologic şi nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2.