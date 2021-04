S-au intensificat acţiunile forţelor de ordine în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

In perioada 23 – 25 aprilie, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au fost prezente în teren.

În acest context, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dispus măsuri suplimentare de ordine şi siguranţă publică în special în zonele aglomerate, precum şi la lăcaşuri de cult. Misiunile în zonele adiacente lăcaşurilor de cult au fost asigurate de aproape 9.000 de efective ale M.A.I. dintre care 5.400 de poliţişti, peste 2.000 de jandarmi, precum şi aproximativ 1.200 de pompieri.

In plus, peste 1.500 de poliţişti rutieri au acţionat pe principalele drumuri şi autostrăzi pentru prevenirea accidentelor grave şi fluidizarea traficului. Pe traseele montane şi în zonele turistice au fost pe teren peste 200 de jandarmi montani, pregătiţi să intervină în ajutorul turiştilor.

Alţi peste 4.000 de pompieri cu 3.500 de mijloace tehnice au fost la datorie pent acordarea asistenţei medicale de urgenţă, stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor din medii ostile vieţii. Astfel, răspunsul la urgenţele medicale a fost asigurat prin intermediul celor peste 700 de echipaje SMURD, dintre care 323 echipaje încadrate de pompieri para-medici, 43 unităţi de terapie intensivă mobilă şi 344 autospeciale pentru descarcerare şi alte urgenţe.

De asemenea, Inspectoratul General de Aviaţie a fost pregătit să intervină cu 10 elicoptere în sprijinul cetăţenilor, în misiuni de salvare SMURD, de ordine şi siguranţă publică, precum şi să ofere sprijin pentru transportarea vaccinurilor, plasmei hiperimune, echipamentelor medicale şi a pacienţilor confirmaţi cu COVID-19.

Au fost dispuse măsuri la nivelul Poliţiei de Frontieră pentru reducerea timpului de aşteptare şi fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei.

In vederea prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 vă recomandăm ca deplasarea către lăcaşurile de cult sau alte destinaţii de interes să se realizeze cu evitarea zonelor aglomerate.

Reamintim că purtarea corectă a măştii de protecţie în toate spaţiile publice este obligatorie, inclusiv în zona lăcaşurilor de cult, pe timpul oficierii slujbelor.

Manifestaţi o atitudine preventivă, întrucât răspândirea virusului este posibilă şi din partea persoanelor care nu manifestă simptome.

În continuare rămân în vigoare măsurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pan-demiei de COVID-19.